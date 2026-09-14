Україна випробовує нове покоління перехоплювачів для захисту від російських реактивних безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо протидії дронам РФ.

Зеленський про протидію реактивним безпілотникам РФ

— Доповіді щодо протидії російським Shahed і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних дронів. Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси, — заявив Зеленський.

За словами президента, Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю.

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Зеленський зазначив, що вони обговорили питання протидії реактивним безпілотникам РФ з міністром оборони України Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Зокрема, вони звернули увагу на кроки, які можуть пришвидшити результат. Зеленський стверджує, що Україна забезпечила фінансову основу для цієї роботи.

Крім цього, президент заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. За його словами, українські підрозділи захищають свої позиції та активно обороняться.

Особливо він подякував воїнам на Донеччині, зокрема, 3 армійському корпусу, 66 та 125 механізованим бригадам, а також 46 окремій аеромобільній бригаді.

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