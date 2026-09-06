Российская Федерация начала все активнее атаковать Бандеролями и Геранями-5 территорию Украины. Однако украинская сторона уже готовит противодействие для них.

Об этом заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Флеш Бескрестнов (Флэш) в эфире телемарафона Єдині новини.

Флэш об атаках Бандеролями и Геранями-5

По его словам, российские войска планируют создавать такие типы ракет не только в нынешний период, но и в течение следующего года.

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– Многие слышали название Бандероль – это реактивная бюджетная российская ракета. Мы фиксируем, как Россия атакует Киев. Я показывал у себя на канале Герань-5. Это тоже реактивная ракета. Это даже не реактивный беспилотник, – отметил он.

Как утверждает Флэш, в этот список можно отнести реактивные Дань-М и Дань-Т. По его словам, Украина будет создавать реактивные ракеты-перехватчики, чтобы противодействовать такому вооружению.

В то же время Флэш добавил, что Российская Федерация тоже уже знает о таких шагах Украины.

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