РФ наращивает атаки Бандеролями и Геранями-5: Украина создает перехватчики
- Россия все активнее применяет против Украины новые реактивные ракеты и беспилотники, в частности, Бандероли и Герани-5.
- Для противодействия этой угрозе украинская сторона уже разрабатывает собственные реактивные ракеты-перехватчики.
Российская Федерация начала все активнее атаковать Бандеролями и Геранями-5 территорию Украины. Однако украинская сторона уже готовит противодействие для них.
Об этом заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Флеш Бескрестнов (Флэш) в эфире телемарафона Єдині новини.
Флэш об атаках Бандеролями и Геранями-5
По его словам, российские войска планируют создавать такие типы ракет не только в нынешний период, но и в течение следующего года.
– Многие слышали название Бандероль – это реактивная бюджетная российская ракета. Мы фиксируем, как Россия атакует Киев. Я показывал у себя на канале Герань-5. Это тоже реактивная ракета. Это даже не реактивный беспилотник, – отметил он.
Как утверждает Флэш, в этот список можно отнести реактивные Дань-М и Дань-Т. По его словам, Украина будет создавать реактивные ракеты-перехватчики, чтобы противодействовать такому вооружению.
В то же время Флэш добавил, что Российская Федерация тоже уже знает о таких шагах Украины.