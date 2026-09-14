Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у генерального прокурора Руслана Кравченко есть только один путь — увольнение с должности, и призвал Верховную Раду немедленно поддержать соответствующее решение.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале 14 сентября.

Зеленский об увольнении Кравченко

Президент заявил, что Кравченко должен покинуть пост генерального прокурора.

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– У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев немедленно поддержать это увольнение, – написал Зеленский.

Кравченко подписал подозрение Кривоносу и лицу, приближенному к Клименко

Заявление Зеленского прозвучало после того, как 14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и лицу, приближенному к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

По словам генпрокурора, Кривоноса подозревают в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Кравченко также заявил о якобы фиктивном усыновлении ребенка, чтобы создать основания для уклонения от ответственности в суде.

Чиновник рассказал и о еще одном подозрении, которое, по его словам, касается человека, близкого к главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

СамРуслан Кравченко ранее подал заявление об отставке после встречи с Зеленским. Однако генпрокурор назвал свое решение политическим и подчеркнул, что оно не является признанием вины. Он призвал Кривоноса и Клименко тоже подать в отставку.

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