Операція Карфаген: Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора
- Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.
- Кравченко назвав рішення про відставку свідомим.
- Генпрокурор заявив, що не хоче політизації своєї посади.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.
Про це він повідомив у соцмережах.
Кравченко подав заяву про відставку
За його словами, заява про відставку — це його свідоме рішення.
— Не хочу, щоб посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною, — заявив Руслан Кравченко.
Він подякував колегам, які чесно виконують свою роботу: хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.
Також генпрокурор подякував президентові Володимиру Зеленському та Верховній Раді за довіру та попросив прийняти його звільнення.
Кравченко працював генпрокурором з 16 червня 2025 року.
Операція Карфаген
4 вересня ввечері НАБУ і САП в межах операції Карфаген заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, які покривали мережу шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.
В рамках операції обшуки проводилися, зокрема, й у кабінетах та будинку генпрокурора Руслана Кравченка.
Суд вже арештував двох головних фігурантів справи Сергія Кропиву та його водія Сергія Куцого. Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ та САП Карфаген під кодовим ім’ям Муза.
Під час судового засідання стало відомо, що Кропива робив для Кравченка ремонт у його будинку.
Усі фігуранти справи заперечують свою провину, а генпрокурор Кравченко раніше заявляв, що не збирається йти у відставку.
За Конституцією, Верховна Рада має дати згоду на звільнення генпрокурора президентом. Або ж парламент може висловити йому недовіру за власної ініціативи.
Також генпрокурора можуть відправити у відставку у разі подання ним заяви про звільнення за власним бажанням. Для цього також потрібне рішення Ради.