Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

Про це він повідомив у соцмережах.

Кравченко подав заяву про відставку

За його словами, заява про відставку — це його свідоме рішення.

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— Не хочу, щоб посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною, — заявив Руслан Кравченко.

Він подякував колегам, які чесно виконують свою роботу: хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

Також генпрокурор подякував президентові Володимиру Зеленському та Верховній Раді за довіру та попросив прийняти його звільнення.

Кравченко працював генпрокурором з 16 червня 2025 року.

Операція Карфаген

4 вересня ввечері НАБУ і САП в межах операції Карфаген заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, які покривали мережу шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.

В рамках операції обшуки проводилися, зокрема, й у кабінетах та будинку генпрокурора Руслана Кравченка.

Суд вже арештував двох головних фігурантів справи Сергія Кропиву та його водія Сергія Куцого. Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ та САП Карфаген під кодовим ім’ям Муза.

Під час судового засідання стало відомо, що Кропива робив для Кравченка ремонт у його будинку.

Усі фігуранти справи заперечують свою провину, а генпрокурор Кравченко раніше заявляв, що не збирається йти у відставку.

За Конституцією, Верховна Рада має дати згоду на звільнення генпрокурора президентом. Або ж парламент може висловити йому недовіру за власної ініціативи.

Також генпрокурора можуть відправити у відставку у разі подання ним заяви про звільнення за власним бажанням. Для цього також потрібне рішення Ради.

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