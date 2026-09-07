Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг утверждение о своей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации.

Свое заявление глава Офиса генпрокурора опубликовал после обнародованных разговоров во время заседания суда, где избирали меру пресечения заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГПУ Сергею Кропиве.

Кравченко об обнародованных разговорах и колл-центрах

По словам генпрокурора, само содержание обнародованных разговоров, на его взгляд, не подтверждает ранее озвученные утверждения антикоррупционных органов в его адрес.

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— Из разговоров видно, что предыдущее утверждение антикоррупционных органов о моей причастности к получению денег от незаконных колл-центров и их легализации не имеет никакого подтверждения. Разговоры — это просто разговоры, — заявил Кравченко.

Глава ОГПУ также упомянул фотографию сейфа с деньгами, которая распространялась в СМИ и соцсетях. Кравченко настаивает, что этот сейф не имеет отношения ни к нему, ни к прокуратуре, а сама фотография, по утверждению адвокатов, взята из другого уголовного дела.

Отдельно генпрокурор ответил на информацию, касающуюся его поездок и расходов семьи. Он заявил, что все расходы осуществлялись в рамках закона и соответствовали его задекларированным доходам.

— Что касается получения визы в США и покупки ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет! — отметил он.

Кравченко также прокомментировал информацию о доме площадью 280 кв. м, в котором сейчас живет его семья.

По его словам, жилье арендуют, а выбрали его еще зимой, но перед переездом там нужно было закончить некоторые работы и настроить оборудование.

Именно этим генпрокурор объяснил упоминания в обнародованных разговорах о мастерах, сигнализации и бытовой технике. По его словам, семья переехала в этот дом 1 мая 2026 года, а постоянное место жительства он задекларирует в соответствии с требованиями законодательства.

В заключение Кравченко подчеркнул, что готов к проверке, но считает, что любые обвинения должны основываться на доказательствах.

— Моя должность не освобождает меня от проверки. Но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами.

Накануне Кравченко уже опровергал любую причастность к возможному содействию деятельности незаконных колл-центров. Он заявлял, что не прикрывал их работу, не давал соответствующих указаний и не использовал для этого полномочия генерального прокурора.

Эти заявления прозвучали на фоне спецоперации Карфаген, которую проводят НАБУ и САП.

По данным следствия, преступную организацию возглавлял один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора, а ее участники систематически получали неправомерную выгоду за то, что не препятствовали работе мошеннических колл-центров.

По версии НАБУ и САП, полученные средства легализовали через покупку недвижимости, драгоценностей и другого имущества, перерегистрацию активов на третьих лиц и размещение денег на счетах близких. В рамках операции разоблачили пятерых участников преступной организации.

После начала расследования Кравченко сообщил об отстранении сотрудника ОГП, фигурирующего в деле, и о подготовке решения о его увольнении.

Также он поручил проверить работу департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а сотрудников, связанных с расследованиями по незаконным колл-центрам, отправить на полиграф.

В то же время в Офисе генпрокурора заявляли, что во время обысков детективы НАБУ получили доступ к материалам других уголовных дел, не связанных с делом о колл-центрах. В ОГП отметили, что законность и рамки такого доступа должны получить отдельную правовую оценку.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения сотруднику ОГП Сергею Кропиве, которого называют одним из фигурантов дела. Его поместили под стражу до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Если залог будет внесен, Кропива, помимо прочего, должен будет воздерживаться от общения с Русланом Кравченко и первым заместителем генпрокурора Марией Вдовиченко.

Именно во время избрания меры пресечения Сергею Кропиве прокурор САП утверждал, что последний координировал ремонт в доме генпрокурора Руслана Кравченко и помогал с визой в США жене главы ОГПУ.

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