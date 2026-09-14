Україна забезпечена основними продуктами харчування власного виробництва — від хліба та круп до м’яса, соняшникової олії й цукру. Але через поточну ситуацію в країні залишаються ризики для категорій товарів із коротким терміном зберігання.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Якими продуктами Україна забезпечена повністю

За словами очільника Мінагрополітики, ситуація з базовим продовольчим кошиком є повністю контрольованою.

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Він розповів, що Україна забезпечена хлібом та борошном 100%. При внутрішньому споживанні близько 6 млн тонн (з яких на продовольчі потреби йде 3-3,5 млн тонн), Україна вирощує понад 24 млн тонн пшениці. Дрібний імпорт у цій категорії не є критичним.

Пшеничну, ячну, вівсяну, гречану та кукурудзяну крупи виробляють у рази більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Макаронні вироби власного виробництва повністю покривають потребу (імпортуються лише окремі види за смаковими вподобаннями).

Рис доводиться імпортувати через природно-кліматичні обмеження для його вирощування.

Україна залишається експортно орієнтованою державою за цукром та олією. Зокрема, соняшникової олії виробляється приблизно у 10 разів більше, ніж споживає населення.

Основні обсяги картоплі, моркви, буряка, цибулі та капусти (овочі борщового набору) вирощуються всередині країни, тож проблем із забезпеченням немає, хоча незначний імпорт можливий.

За молочною продукцією спостерігається нейтральний баланс (імпорт сирів компенсується експортом масла, сухого та згущеного молока). Навіть за умови повної відсутності імпорту базові потреби населення будуть закриті.

Яйця Україна експортує, заявив міністр агрополітики. Водночас свининою країна забезпечена власноруч, за м’ясом птиці та яйцями Україна є нетто-експортером.

Сіль залишається імпортним товаром, оскільки основні родовища (Артемсіль) перебувають на тимчасово окупованій території України.

Де можливі ризики дефіциту

Як зазначає Висоцький, потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією стосуються насамперед товарів із коротким терміном зберігання.

Найбільш ймовірним є виникнення дефіциту овочів і фруктів, адже вони потребують швидкої реалізації та є об’ємними для транспортування.

Також частково ці ризики стосуються свіжої та охолодженої продукції на льоду, зокрема, свіжого м’яса та риби.

Міністр аграрної політики запевняє, що ризиків дефіциту немає щодо інших категорій товарів.

За його словами, окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць магазинів через проблеми з їхньою доставкою після атак РФ на склади, які належать українським та іноземним компаніям.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи є ризик голоду в Україні у 2026 році та які продукти можуть зникнути з полиць.

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