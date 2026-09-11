Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре, в частности по складам с продуктами, торговым объектам и предприятиям, которые обеспечивают поставки товаров. Из-за атак усложняются хранение и доставка продукции, поэтому украинцев волнует, отразится ли это на наличии продуктов в магазинах.

Будет ли голод в Украине в 2026 году, что будет происходить с продуктами и какие товары окажутся под наибольшим давлением, Факты ICTV разбирались вместе с экономистами.

Будет ли голод в Украине и какая ситуация с аграрной продукцией

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для Фактов ICTV отметил, что Украина производит значительно больше аграрной продукции, чем потребляет внутри страны.

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Он приводит пример с растительным маслом: в Украине производят около 4 млн тонн, тогда как внутреннее потребление составляет примерно 350 тыс. тонн.

Похожая ситуация и с зерном. Украина имеет значительные объемы производства, которые превышают внутреннюю потребность. Проблема возникает с экспортом.

— Из-за проблем с работой черноморских портов в 2025 году Украина не смогла реализовать около 12 млн тонн своего экспортного потенциала. Из-за этого возникает даже противоположная ситуация, когда аграрной продукции слишком много, а возможностей ее вывезти и сохранить недостаточно. В таких условиях цены на отдельные сельскохозяйственные товары даже могут снижаться, — подчеркнул Пендзин.

Но российские удары по складам и торговой инфраструктуре создают дополнительные проблемы для логистики. Цепочки поставок приходится перестраивать, а это отражается на стоимости товаров.

По словам Пендзина, отдельные продукты действительно способны исчезать с полок, ассортимент магазинов будет сокращаться, а некоторые товары будут дорожать из-за проблем с доставкой. Но о голоде в Украине при этом речь не идет.

Где украинцы покупают продукты

Пендзин также обращает внимание на то, что крупные супермаркеты — далеко не единственное место, где украинцы покупают продукты.

Экономический дискуссионный клуб проводил исследование, чтобы выяснить, где среднестатистическая украинская семья покупает продукты в течение месяца. Значительную часть покупок люди делают на рынках и в небольших магазинах возле жилых районов.

То есть проблемы в крупных торговых сетях не перекрывают все возможности для покупки продуктов.

— Супермаркеты стали привычным форматом торговли в Украине только в конце 1990-х годов. До этого люди покупали продукты на рынках, в небольших магазинах и других торговых точках, — подчеркнул Пендзин.

Отдельно он упоминает и ярмарки, которые регулярно проводят в Киеве.

Ярмарки как альтернатива супермаркетам

На возможности расширить такой формат торговли обращает внимание и экономист Олег Устенко. Об этом он рассказал в эфире Львовской Мануфактуры Новостей.

По его словам, сейчас стоит пересмотреть условия, которые позволяют продавать сельскохозяйственную продукцию на ярмарках. Это дало бы возможность увеличить их количество и одновременно создать больше возможностей для жителей сел продавать собственную продукцию непосредственно потребителям.

Устенко также говорит о рынках, уличной торговле и прямых продажах от производителя. По его оценке, такие форматы важны для овощей, фруктов и другой продукции, которую сложно долго хранить.

Хватит ли Украине зерна

Олег Устенко отдельно оценивает ситуацию с зерном. По его словам, Украина собирает около 70 млн тонн зерновых, тогда как внутреннее потребление составляет примерно 15–18 млн тонн.

Еще около 50–55 млн тонн Украина экспортирует. Проблема заключается не в нехватке зерна для украинцев, а в возможности его вывезти. Если экспортные маршруты работают с перебоями, значительная часть урожая остается внутри страны.

Устенко отмечает, что украинское зерно имеет значение не только для внутреннего рынка. По его словам, оно обеспечивает продовольствием около 450 млн человек в разных странах мира. Поэтому перебои с украинским экспортом отражаются прежде всего на глобальном продовольственном рынке, особенно на странах с более низкими доходами. И это может привести к голоду не в Украине, а в государствах, где не выращивают зерно.

Хватит ли гречки и сахара

Что касается сахара и гречки, Устенко также не видит оснований говорить об их дефиците. Украина производит достаточно сахара для внутреннего потребления, а проблема заключается в реализации излишков на внешних рынках, в частности в Европе.

С гречкой ситуация похожая. По словам экономиста, украинское производство и возможности хранения обеспечивают внутреннюю потребность в этой крупе.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Более сложная ситуация складывается с продукцией, которая быстро портится или требует специальных условий хранения. Устенко среди таких товаров называет рыбу и импортную продукцию. Если складские возможности сокращаются из-за атак, хранить такие товары становится сложнее.

Это влияет и на импорт. При более высокой стоимости доставки и хранения цена товара растет, а спрос на него падает.

Проблемы с хранением касаются также овощей и фруктов. Именно для этой продукции важными остаются складские мощности, которые позволяют сохранить урожай и постепенно продавать его в течение сезона.

Где ситуация с продуктами будет сложнее

По оценке Устенко, проблема будет неодинаковой для всей Украины. Самая сложная ситуация будет в прифронтовых регионах — Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях. Там российские удары непосредственно влияют на инфраструктуру, логистику и работу торговых объектов.

Экономист упоминает Киев, который также регулярно подвергается российским атакам. В западных областях проблемы с поставками будут значительно меньше.

Будет ли искусственный голод в Украине

Отдельной проблемой становится ажиотаж, который украинцы сами создают вокруг продуктов. Массовые закупки после новостей об ударах по складам и торговой инфраструктуре уже приводили к пустым полкам в супермаркетах.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук призвал в эфире Громадского Радио не создавать искусственный спрос и не скупать продукты в больших объемах.

По его словам, перебои с логистикой действительно способны приводить к задержкам поставок отдельных товаров. Речь идет о периоде примерно от 10 дней до двух недель, после чего продукция снова будет поступать в магазины.

Марчук отметил, что нормальный запас для семьи — примерно на две-три недели. Когда же люди начинают скупать крупы и другие продукты сразу на полгода или даже на год, спрос резко возрастает.

В такой ситуации магазины получают гораздо больше заказов, чем обычно, а производству и логистике сложно быстро отреагировать на такой скачок. В результате сами покупатели создают ажиотаж, после которого видят пустые полки и воспринимают это как дефицит.

Марчук подчеркнул, что не стоит создавать искусственный дефицит и дополнительно усиливать панику. По его словам, если есть опасения относительно перебоев с поставками, достаточно сделать запас продуктов на две-три недели.

Будет ли голод в Украине в ближайшее время

Итак, экономисты сходятся во мнении, что говорить о голоде в Украине из-за российских ударов оснований нет.

Украина производит значительные объемы аграрной продукции, которые по ряду ключевых позиций превышают внутренние потребности. Основной риск сейчас связан с логистикой, хранением и поставками.

Для потребителей это означает, что отдельные товары могут становиться дороже, ассортимент в магазинах сокращаться, а часть продукции может временно исчезать из продажи.

Острее всего эти проблемы будут ощущаться в регионах, где российские атаки непосредственно повреждают торговую и складскую инфраструктуру.

Будет ли голод в Украине после войны

По словам Олега Пендзина, делать прогноз на период после окончания войны пока рано. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, когда именно закончатся боевые действия, какой будет эта зима и насколько успешно аграрии смогут провести следующую посевную кампанию и собрать урожай.

Важным фактором станет и то, сохранится ли достаточная активность сельскохозяйственных производителей в следующем году. Именно объемы производства и урожай во многом будут определять ситуацию с продовольствием после войны.

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