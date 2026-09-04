Стоит ли скупать продукты и лекарства из-за ударов РФ по складам: ответ экономистов

С начала августа Россия начала активно бить по крупным распределительным центрам и складам украинских торговых сетей. Под ударами оказалась инфраструктура Fozzy Group, Форы, VARUS, NOVUS, АТБ, Эпицентра и других компаний. Общий ущерб уже оценивается в десятки миллиардов гривен.

По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, российские атаки уничтожили около 90% логистической инфраструктуры, обеспечивающей продовольствием торговые сети. Ритейлеры вынуждены переходить на “доставку с колес”, когда продукция поступает непосредственно от производителя в магазин, диверсифицировать маршруты и отказываться от концентрации больших запасов в одном месте.

В результате ударов РФ в некоторых супермаркетах начали появляться пустые полки. Это в свою очередь спровоцировало волну панических сообщений в соцсетях и опасения возможного дефицита. Часть покупателей начала скупать продукты впрок, например крупы, макароны, сахар, консервы и т.д.

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Впрочем, в Министерстве аграрной политики уверяют: оснований для паники нет. У Украины есть значительный запас продовольствия. По словам министра Тараса Высоцкого, около 70–80% большинства видов продуктов питания, производимых в Украине, потребляется внутри страны, а остальные идут на экспорт. В то же время, министр заявил, что российские удары потенциально могут повлиять на общий уровень цен на продукты. По его оценке, на макроуровне подорожание может составить около 2,5%.

Факты ICTV расспросили экспертов, ожидать ли дефицита продуктов и лекарств, возрастут ли цены на них и стоит ли делать запасы.

Атаки на торговые сети Украины

Одной из первых крупных компаний, чья складская инфраструктура попала под удар, стала корпорация Биосфера. Вечером 4 августа российский беспилотник попал в склад компании в Днепре, где хранились запасы готовой продукции.

На следующий день в Киеве полностью сгорел логистический центр Эпицентра на Вискозной, который был одним из ключевых узлов логистической сети компании.

Еще один удар россияне нанесли по логистически-производственному комплексу Эпицентра в Калиновке. В результате атаки погиб работник предприятия, еще трое его коллег получили ранения.

Российские ракеты также уничтожили два больших складских комплекса. Одна из них попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, производивший керамическую плитку. В компании заявили, что взрыв практически разрушил предприятие, из-за чего дальнейшая работа завода стала невозможной.

После российской ракетной атаки в ночь на 5 августа Фора потеряла часть складской инфраструктуры и товарных запасов. Это вынудило сеть изменять логистическую модель. По словам CEO компании Дмитрия Фильченкова, новая система поставок является более дорогой и более сложной. Общий ущерб Форы оценивают примерно в 1,15 млрд грн.

Новые удары произошли 27 августа. Во время массированной атаки полностью разрушен склад готовой кондитерской продукции Roshen в Чубинском Киевской области. Также атака уничтожила основной распределительный центр сети Дом игрушек, где хранилась значительная часть товарного запаса. Тогда предупредили о возможных задержках с доставкой онлайн заказов, однако физические магазины и сайт продолжили работать.

Повреждение получил и новый состав Фори, который сеть начала использовать только 23 августа. Это был третий удар по логистической инфраструктуре ритейлера за август.

Российский беспилотник также ударил по распределительному центру компании Comfy в Киевской области. Работники не пострадали. После атаки ритейлер перешел в усиленный режим работы для обеспечения продаж и работы онлайн-каналов.

С 28 августа сеть АТБ ввела ограничения на продажу отдельных продуктов питания. В то же время, представители компании заявили, что дефицита товаров в сети нет.

По состоянию на 28 августа Тарас Высоцкий сообщал, что из-за российских ударов по складам и распределительным центрам было уничтожено около 90% логистики продуктовых торговых сетей.

В первые дни сентября атаки на логистическую инфраструктуру продолжились. 2 и 3 сентября российские войска наносили удары по продовольственной и логистической инфраструктуре Днепра. В частности, вражеская ракета-дрон Бандероль уничтожила депо и отделение Новой почты.

3 сентября российская атака также привела к пожару на логистическом комплексе ООО Биокон в Бориспольском районе Киевской области. Об этом Forbes Ukraine сообщила генеральный директор компании Вера Павлова.

Биокон располагает одним из крупнейших специализированных фармацевтических складских комплексов в Украине, общей площадью около 30 тыс. кв. м.

3 сентября фармацевтическая компания Teva Украина сообщила, что ее склад дважды потерпел вражеские удары. К счастью, люди не пострадали. Компания оценивает последствия атаки и делает все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставку лекарств.

По словам Тараса Высоцкого, больше всего от российских атак пострадали продовольственные склады в Киевской и Днепропетровской областях. Окончательный ущерб еще подсчитывается, однако предварительно речь идет о 3–5 млрд грн от одного большого удара. Общий объем потерь может измеряться десятками миллиардов гривен.

Угрожает ли Украине дефицит продуктов и лекарств

Несмотря на масштаб повреждения складской и логистической инфраструктуры, непосредственной угрозы дефицита продуктов питания пока нет.

Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ Иван Ус в комментарии Фактам ICTV отметил, что украинский рынок имеет достаточный запас продовольствия. По его мнению, нынешние опасения в значительной степени подогреваются паническими настроениями.

— Украина продуктами питания обеспечена очень хорошо, — подчеркнул Ус.

В то же время, с лекарствами ситуация несколько сложнее. В первую очередь это касается импортных препаратов. Украинские лекарства производятся внутри страны, поэтому непосредственной зависимости от международной логистики в этом сегменте нет.

Импортная продукция поступает в Украину, в частности, через Румынию и Польшу. То есть, украинский рынок не зависит от одного-единственного маршрута поставки, уничтожение которого могло бы парализовать весь импорт.

— С лекарством риск выше, но не скажу, что он абсолютный, — объяснил экономист.

По словам Уса, перестройка логистики не займет месяцы. Опыт первой недели полномасштабной войны показал, что бизнес может достаточно быстро адаптировать маршруты поставки.

— Двух недель вполне хватает для того, чтобы понять, как лучше снабжать продукцией крупные города, — отметил он.

Экономист согласен с заявлениями правительства о достаточных запасах продовольствия. В то же время, он обращает внимание, что отдельные категории товаров требуют особых условий хранения, в частности определенного температурного режима. Потому с такой продукцией могут возникать временные перебои.

То же касается импортных товаров. Однако, по словам Уса, даже в этом случае речь идет скорее о возможных задержках со снабжением, а не о критическом дефиците.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак в комментарии Фактам ICTV также заявил, что, несмотря на прицельные удары РФ по продовольственным складам, Украине не грозит даже приблизительный дефицит продуктов, который мог бы существенно повлиять на ситуацию на рынке. По его словам, есть несколько причин.

Первая и главная причина – Украина имеет значительное перепроизводство основных групп продуктов питания и сырья для них.

Вторая — из-за войны из Украины выехали около 8 млн человек, тогда как объемы урожая и переработки разных видов продовольствия остаются почти на том же уровне. Это означает значительное сокращение потребления на внутреннем рынке.

Третья причина – Россия уже несколько месяцев фактически восстановила так называемую морскую блокаду украинских портов, через которые проходила значительная часть аграрного экспорта.

Поэтому часть сельскохозяйственной продукции, которая должна пойти на внешние рынки, останется в Украине и будет доступна для внутреннего потребления.

— Поэтому, если учесть все эти факторы, можем сами себя спросить: где может возникнуть дефицит продуктов в Украине? То, что сейчас в отдельных точках, сетях супермаркетов или отделах может быть меньше определенной продукции, это лишь временные проблемы с перестройкой логистики, — отметил Андрей Новак.

По словам эксперта, после ударов по складам нужно время, чтобы заключить новые соглашения с владельцами других складских помещений, договориться с поставщиками и сделать дополнительные закупки.

Почему сейчас ситуация не такая, как в 2022 году

Иван Ус также сравнивает нынешнюю ситуацию с началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда украинцы оказались в совершенно новой шоковой реальности и не понимали, как будут развиваться события дальше. Это стало одним из факторов, усиливающих ажиотаж. Сейчас ситуация другая: у бизнеса и потребителей уже есть опыт работы в условиях войны и понимание, как быстро могут перестраиваться цепочки поставок.

В то же время есть отличие в обеспечении Киева. Тогда в феврале-марте 2022 года значительная часть продовольственных складов оказалась под российской оккупацией, потому что размещалась за пределами столицы. После освобождения этих территорий снабжение постепенно возобновилось.

Нынешние удары по логистической инфраструктуре, по словам экономиста, создают дополнительную нагрузку на бизнес, заставляя компании искать новые маршруты и рассредоточивать запасы.

Подорожают ли продукты

Еще одно последствие ударов по складам – потенциальный рост стоимости товаров.

В Минагрополитики прогнозируют, что общее влияние на цены может составить около 2,5%. Иван Ус объясняет: больше всего рискуют подорожать товары, предложение которых ограничено или требуют специфических условий хранения и транспортировки.

— Вот здесь цены будут выше из-за того, что сокращается количество единиц продукции, а законы рынка Адама Смита никто не отменял. То есть рыночные цены зависят от спроса и предложения, – объяснил экономист.

В то же время масштабного и сиюминутного скачка цен не должно произойти, если на рынке будет сохраняться конкуренция.

Поставщики и сети заинтересованы не только в сохранении товара, но и в том, чтобы покупатель продолжал его покупать. Чрезмерное повышение цен может сделать продукцию неконкурентной.

— Наличие конкуренции — это сдерживающий фактор для существенного повышения цен на единицу продукции, — отметил Ус.

Такого же мнения придерживается и Андрей Новак. Он отмечает, что украинский продовольственный рынок является одним из наиболее конкурентных.

— Именно жесткая конкуренция не позволяет ни производителям, ни торговцам излишне повышать цены. Если потребитель видит цену, которая не устраивает его в одной торговой точке, он просто идет в другую и покупает там дешевле, — объясняет экономист.

Дополнительным фактором, работающим в пользу потребителей, является сезонность. В августе-сентябре начинается поступление нового урожая большинства овощей, фруктов, зерновых и масличных культур. Это также оказывает влияние на кормовую базу для производства мяса и молочной продукции.

— Сезонный фактор также не позволяет существенно повышать цены, поскольку предложение со стороны производителей в этот период очень велико. Поэтому нет причин создавать ажиотаж и закупать продукты впрок, — отметил Новак.

Относительно возможного дефицита и удорожания лекарства эксперт считает, что ситуация во многом похожа на продовольственный рынок, ведь на фармацевтическом рынке также существует значительная конкуренция между аптечными сетями. А это сдерживает чрезмерное повышение цен.

В то же время стоимость медикаментов может расти по другим причинам — в частности, из-за увеличения себестоимости производства, подорожания импортного сырья или девальвации гривны.

— В любом случае, повышение цен на лекарства может быть связано с другими факторами: ростом себестоимости, подорожанием импорта, в частности сырья для производства лекарств. Также на цены может повлиять девальвация гривны, отметил Андрей Новак.

Итак, основной риск для украинского потребителя сейчас заключается не в том, что продукты или лекарства вдруг исчезнут из магазинов, а в том, что отдельные категории товаров могут временно становиться менее доступными или дороже из-за усложнений логистики.

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