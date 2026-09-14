Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 14 сентября.

Зеленский призвал партнеров остановить удары РФ по инфраструктуре

— Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны быть под защитой, и российские удары направлены прежде всего против этого, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, российские войска ежедневно атакуют украинские энергетические объекты, портовую инфраструктуру и логистику.

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Целями российских ударов становятся и склады, где хранятся продовольствие и фармацевтическая продукция.

При этом, как отметил президент, нет уверенности, что Россия намерена выполнять любую достигнутую договоренность.

Владимир Зеленский отметил, что при готовности партнеров обеспечить реальное прекращение российских ударов по украинской электроэнергетике, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре и путям движения продовольствия Украина готова не наносить удары по аналогичным объектам.

— Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои “выборы” и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля. Войну нужно заканчивать, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, такой деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать началом движения к миру. Президент заявил, что ожидает от партнеров конкретных предложений.

Напомним, президент США Дональд Трамп в сети Truth Social заявил, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

Глава Белого дома не уточнил, на какой период и когда именно должно действовать соглашение между Украиной и Россией о неосуществлении атак на энергообъекты.

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