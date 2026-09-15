Російський лідер Володимир Путін не планує погоджуватися на енергетичне перемир’я з Україною до початку зими.

РФ не хоче до зими укладати угоду про енергетичне перемирʼя

Як пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з позицією Кремля, Україна та Росія знову обговорюють можливість припинення взаємних ударів по енергетичних об’єктах.

Водночас у Кремлі розраховують, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру взимку можуть посилити тиск на Київ та змусити Україну піти на поступки.

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Співрозмовники FT, які беруть участь у мирних переговорах між США, Україною та Росією, зазначають, що можливе припинення ударів по енергетиці обговорюють уже тривалий час.

Спочатку це питання порушували під час тристоронніх переговорів. Після того як у лютому вони зайшли в глухий кут, тему продовжили обговорювати на окремих зустрічах і під час непублічних контактів.

За словами джерел, протягом останніх місяців Україна пропонувала Росії взаємно відмовитися від ударів по енергетичній інфраструктурі, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури. Однак Москва ці пропозиції не підтримала та натомість посилила атаки.

Двоє українських посадовців також припустили в коментарі Financial Times, що президент США Дональд Трамп, говорячи про можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією, прагне продемонструвати американцям роботу над зниженням цін на пальне.

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація домовилися утримуватися від ударів по об’єктах енергетичного сектору.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із РФ про припинення ударів по критичній інфраструктурі.

Глава нашої держави зазначив, що немає впевненості у готовності Росії дотримуватися будь-якої домовленості.

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