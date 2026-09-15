НАБУ і САП заявили про викриття корупційної схеми у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області, учасники якої, за даними слідства, систематично отримували хабарі від місцевих підприємств.

Посадовців податкової викрито на вимаганні хабарів від бізнесу

НАБУ та САП повідомляють, правоохоронці встановили, що заступниця начальника обласного управління ДПС разом із керівником одного з територіальних підрозділів нібито організували схему заробітку на результатах податкових перевірок.

За версією слідства, посадовці виявляли у компаній порушення на мільйони гривень, після чого пропонували за винагороду суттєво зменшити розмір штрафів, які мали бути відображені в офіційних документах.

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Упродовж весни та літа 2026 року фігуранти, як стверджують НАБУ і САП, отримали від представника двох підприємств €75 тис. неправомірної вигоди.

Крім того, у червні податківці нібито вимагали від іншої компанії 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ. Йшлося про понад 14,6 млн грн, які підприємству мали повернути з бюджету без створення перешкод з боку податкової.

Правоохоронці викрили схему під час передання хабаря через посередника. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство також перевіряє можливу причетність до схеми інших посадовців ГУ ДПС у Тернопільській області.

Нагадаємо, що вчора, 14 вересня, Кабінет міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби.

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