Киллер российской Федеральной службы безопасности готовил в Киевской области убийство общественного деятеля Геннадия Друзенко — соучредителя и президента Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Правоохранители задержали российского агента.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Вскоре покушение на себя подтвердил сам Геннадий Друзенко.

СБУ задержала киллера, готовившего убийство Друзенко

По данным следствия, задержанный киллер планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в ​​лесу.

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Агент РФ долгое время отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты движения Друзенко, а также получил от ФСБ координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.

Далее по инструкции российской спецслужбы киллер должен был заночевать в лесу — вблизи жилища общественного деятеля, чтобы убить его несколькими выстрелами из засады. Однако СБУ задержала агента в засаде во время подготовки к покушению.

Сам Друзенко подтвердил, что на него пытались совершить покушение.

— Прошло почти полтора месяца – и, наконец, можно рассказать эту историю и поблагодарить всех, благодаря кому я до сих пор жив. В тот день, когда сорвалось покушение на Игоря Оболенского, российские агенты охотились не только на руководителя Корпуса Хартия. Российские спецслужбы прислали киллера также в мое жилье, — уточнил он.

Как свидетельствуют материалы дела, подозреваемый – это 19-летний житель Николаева. В поле зрения ФСБ он попал из-за своей активности в социальных сетях. В частности, он публиковал сообщения в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

По информации СБУ, после вербовки его отправили в столицу Украины для совершения убийства. Во время обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с поличным на ФСБ.

Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к умышленному заказному убийству);

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото : СБУ

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