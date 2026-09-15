Служба безпеки України заявила про запобігання серії терактів, підпалів та замаху на громадського активіста.

Про це повідомила Служба безпеки України за результатами багатоетапної спецоперації.

Підготовка терактів у Чернігові та на Прикарпатті: що відомо

За даними СБУ, учасники злочинної групи планували підірвати будівельний кран біля житлового комплексу в Чернігові.

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За задумом організаторів, після вибуху кран мав упасти на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні автомобілі. У спецслужбі наголошують, що це могло призвести до численних жертв серед місцевих жителів.

Для реалізації плану фігуранти шукали виконавців через особисті зв’язки у кримінальному середовищі. Цим, зокрема, займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації.

На той момент СБУ вже документувала дії групи. Правоохоронці провели оперативну комбінацію, під час якої до угруповання інтегрували підконтрольних осіб, а запланований вибух імітували.

У такий же спосіб СБУ запобігла теракту на Прикарпатті. За даними слідства, організатори доручили виконавцям виготовити саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду та електродетонаторів і закинути його у вікно адміністративної будівлі ТЦК.

За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітники СБУ імітували вибух на території адмінбудівлі.

Замах на блогера та підрив будинків суддів

СБУ також встановила, що колишній заступник голови ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду.

За інформацією спецслужби, у 2024 році ці судді засудили експосадовця до семи років позбавлення волі за викрадення автомобіля.

Ще одним замовленням фігуранта, за версією слідства, став напад на громадського активіста — блогера з Чернігівщини. Виконавцю доручили прострелити чоловікові кінцівки з вогнепальної зброї та облити його сірчаною кислотою.

СБУ контролювала підготовку злочину, тому замах вдалося попередити.

За результатами операції організаторам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Їм інкримінують:

Окремо заочно повідомили про підозру очільнику Чернігівської обласної організації відомої політсили, якого СБУ називає спонсором угруповання, та його спільнику.

За даними спецслужби, обоє перебувають за межами України. Їх планують оголосити у міжнародний розшук.

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