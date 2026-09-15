Користувачі Київ Цифрового вранці 15 вересня повідомили про проблеми з транспортними картами. У декого у Києві Цифровому зникли придбані поїздки, які були куплені за старими тарифами, а кошти за них ще не відображалися на балансі.

Про проблему пасажири написали у Threads. Також користувачі повідомляли, що в розділі Транспортна карта не вдається поповнити картку або придбати нові поїздки. Застосунок зависає під час проведення операції. Разовий квиток у Київ Цифровому при цьому придбати можна.

Чому у Київ Цифровий зникли поїздки та чи повернуть кошти, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Київ Цифровий: коли повернуть кошти за придбані поїздки

У КМДА пояснили, чому у Київ Цифровий зникли придбані поїздки. Там зазначили, якщо пасажир не використав старі поїздки до 14 вересня включно, протягом тижня їхню вартість зарахують на баланс транспортної картки у розділ Мій гаманець.

Наприклад, якщо на картці залишилося 10 поїздок, придбаних за тарифом 6,5 грн, на гаманець надійде 65 грн.

Ці кошти можна використати для придбання нових поїздок за актуальними тарифами або оплачувати ними проїзд безпосередньо через валідатор.

Скільки коштує поїздка у Києві

З 15 липня разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 30 грн. Для власників транспортних карт діє система знижок: що більше поїздок придбано, то нижчою буде ціна однієї.

Вартість поїздки становить:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,9 грн;

20–29 — 27,8 грн;

30–39 — 26,6 грн;

40–49 — 25,5 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Щоб використати гроші з Мого гаманця, потрібно відкрити в Київ Цифровому розділ Транспортна карта, вибрати потрібну картку та перейти до Мого гаманця. Звідти кошти можна використати для придбання поїздок.

Є й інший варіант. Гроші з гаманця можна списувати безпосередньо через валідатор під час оплати проїзду. Це працює як для пластикової, так і для цифрової транспортної карти.

Якщо невикористаних поїздок на картці немає, валідатор спише з гаманця 30 грн за одну поїздку.

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