Россия в очередной раз отказалась пригласить наблюдателей ОБСЕ для мониторинга предстоящих выборов в Госдуму.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением международных обязательств Москвы.

ОБСЕ и выборы в Госдуму

Согласно Копенгагенскому документу ОБСЕ 1990 года государства-участники обязались обеспечивать международное наблюдение во время избирательных процессов.

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Выборы в Государственную думу станут уже третьим подряд общенациональным избирательным процессом, который будет проходить без наблюдателей ОБСЕ. В МИД Украины отмечают, что это лишает российских граждан и международное сообщество возможности объективно оценить выборы.

В МИД отметили, что голосование пройдет на фоне системного ограничения политической конкуренции, давления на независимые медиа и гражданское общество, а также подавления независимого наблюдения за выборами.

Выборы на оккупированных территориях

В то же время в Киеве отмечают, что проблема выходит далеко за пределы РФ.

МИД отмечает, что Москва пытается использовать выборы как инструмент легитимизации оккупации и попытки аннексии украинских территорий.

Особую обеспокоенность вызывают планы РФ включить временно оккупированные территории Украины в российскую избирательную систему. Речь идет, в частности, о создании там избирательных округов, организации голосования и включении его результатов в общероссийский подсчет.

МИД отмечает, что такие действия противоречат Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, нормам международного гуманитарного права и соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.

В ведомстве также сослались на позицию БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отмечающих незаконность проведения Россией выборов на временно оккупированной территории Украины.

Украина не признает результаты голосования

В МИД Украины заявили, что Киев не будет признавать ни результаты такого голосования, ни решения оккупационных избирательных комиссий, ни мандаты лиц, которые Москва может объявить избранными от украинских территорий.

При этом включение голосов с временно оккупированных территорий в общий подсчет не будет иметь юридической силы и не будет создавать никаких правовых последствий.

Отдельно в МИД Украины отметили, что в условиях оккупации, репрессий, принудительной паспортизации такое голосование не может считаться свободным волеизъявлением.

МИД Украины призывает иностранные государства и организации предварительно подтвердить непризнание любого голосования и его результатов на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, партнерам рекомендуют не направлять туда представителей или так называемых международных наблюдателей, не признавать мандаты лиц, заявляющих о представительстве украинских территорий, и не допускать их легитимизацию на международных парламентских площадках.

МИД Украины призвал ввести персональные санкции против людей, которые будут сознательно участвовать в подготовке, организации, проведении незаконного голосования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила материалы, показывающие внутреннюю ситуацию в РФ, в частности оценки уровня поддержки Путина и степени общественного недовольства.

Источник : МИД

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