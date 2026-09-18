На 70-й Генеральній конференції МАГАТЕ (Міжнародного агентства з ядерної енергії) ухвалили резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. За документ проголосували 63 держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Резолюція МАГАТЕ щодо України: що відомо

За словами Сибіги, резолюція підтверджує фундаментальні принципи щодо гарантування ядерної безпеки та захищеності, а також необхідність дотримання міжнародного права.

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Документ закликає вивести із Запорізької АЕС несанкціонований російський військовий та інший персонал і відновити повний суверенний контроль України над станцією. Резолюцію підтримали 63 країни.

Глава МЗС подякував Канаді за лідерство у просуванні резолюції, а також усім державам-членам МАГАТЕ, які проголосували за документ.

Звільнення українських працівників ЗАЕС

Окремо 49 країн та Європейський Союз підтримали спільну заяву із закликом негайно звільнити затриманих українських працівників Запорізької АЕС.

Сибіга назвав імена трьох працівників станції. За його словами, Сергія Коржа утримують із 2022 року.

Сергій Потинг зазнав катувань у полоні та має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Руслан Лаврик, за наявною інформацією, також зазнав катувань і потребує термінової медичної допомоги.

— Ядерних фахівців не можна використовувати як розмінну монету у війні Росії проти України, — зазначає Андрій Сибіга.

Міністр наголосив, що йдеться про фахівців-ядерників, знання та досвід яких необхідні для безпечної роботи ЗАЕС.

Сибіга також заявив, що окупація та мілітаризація атомної електростанції, а також утримання працівників, відповідальних за її безпечну експлуатацію, створюють ризики, які виходять далеко за межі України.

Таке нехтування ядерною безпекою, наголошує очільник МЗС, не може залишитися без наслідків. Росію, певен Андрій Сибіга, необхідно притягнути до відповідальності за ризики, які вона навмисно створює.

Фото: Андрій Сибіга

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