На кінець минулої доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіабомб, залучив для ударів 6084 дрони-камікадзе та здійснив 2006 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2026

Втрати ворога на 20 вересня

особового складу – близько 1 517 990 осіб (+1 560),

танків – 12 356 од. (+4),

бойових броньованих машин – 25 361 од. (+4),

артилерійських систем – 50 067 од. (+56),

РСЗВ – 2 146 од. (+3),

засобів ППО – 1 659 од. (+2),

літаків – 442 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 695 од. (+23),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 од. (+1 833),

крилатих ракет – 5 111 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 од. (+423),

спеціальної техніки – 4 716 од. (+13).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.