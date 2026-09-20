Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 20 вересня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіабомб, залучив для ударів 6084 дрони-камікадзе та здійснив 2006 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2026
Втрати ворога на 20 вересня
- особового складу – близько 1 517 990 осіб (+1 560),
- танків – 12 356 од. (+4),
- бойових броньованих машин – 25 361 од. (+4),
- артилерійських систем – 50 067 од. (+56),
- РСЗВ – 2 146 од. (+3),
- засобів ППО – 1 659 од. (+2),
- літаків – 442 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 695 од. (+23),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 од. (+1 833),
- крилатих ракет – 5 111 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 од. (+423),
- спеціальної техніки – 4 716 од. (+13).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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