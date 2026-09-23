Представители национальной сборной Украины по технологическому спорту завоевали два вторых командных места на международных соревнованиях в Великобритании — в дрон-рейсинге MIDRT UK 2026 (Military International Drone Racing Tournament) и тактических соревнованиях BATDC (British Army Tactical Drone Competition). Для Украины это был дебют на этих соревнованиях.

Международные соревнования по дронам в Великобритании

Соревнования проходили 14-18 сентября на территории Королевской военной академии Сандгерст. В них приняли участие 24 команды из 12 стран, среди которых была и украинская сборная из 13 спортсменов. В состав украинской делегации вошли военнослужащие 153-го учебного Центра подготовки снайперов и пилоты FPV-команды Gnizdo.

В дрон-рейсинге MIDRT UK украинская сборная заняла второе место в командном зачете, уступив команде Австралии. В финальном туре Украину представляли сразу два пилота — Receiver, занявший четвертое место, и ставший третьим Word1N. Оба спортсмена представляют украинскую команду Gnizdo.

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Украинские спортсмены также получили второе место в тактических соревнованиях BATDC, уступив команде Хорватии. Украинскую команду в этой части соревнований представляли четверо военнослужащих 153-го учебного Центра подготовки снайперов.

— Поздравляю наших пилотов и военнослужащих с этим результатом. Для нас было важно не просто приехать на международные соревнования, а показать уровень украинских пилотов и специалистов в технологических дисциплинах. Второе место сразу в двух направлениях – дрон-рейсинге и тактических соревнованиях – показывает, что украинский опыт и подготовка конкурентны на международном уровне, – отметил президент Федерации технологического спорта Украины (ФТСУ) Артур Булыгин.

По словам Булыгина, участие в таких соревнованиях важно также для развития международного сотрудничества и обмена опытом.

— У Украины уже есть собственные подходы к организации технологических соревнований и подготовке спортсменов в разных дисциплинах. Во время турнира мы обсудили их с международными партнерами и увидели интерес британских коллег в нашей экспертизе и форматах соревнований. Это открывает возможности для дальнейшего сотрудничества и совместной работы по развитию международных стандартов технологического спорта, — добавил Артур Булыгин.

Отдельным результатом поездки стал и практический опыт, который украинская команда получила во время соревнований, отмечает заместитель Министра молодежи и спорта Украины Виталий Лавров.

— Главная цель поездки в Великобританию достигнута: наши спортсмены успешно отработали с иностранными спарринг-партнерами, поделились собственной экспертизой и получили ценный опыт для дальнейшего роста. Особенно приятно, что во время своего дебюта команда сразу завоевала два вторых места.

Кроме того, управленческая команда заложила прочный фундамент для дальнейшего развития международной структуры технологического спорта, отметил заместитель министра молодежи и спорта Украины Виталий Лавров.

Участие украинской команды стало возможным благодаря партнерству ФТСУ, Министерства молодежи и спорта Украины и ОО Украинская ассоциация пилотов дронов ГНИЗДО, а также поддержке Фонда Филиппа Орлика, F-Drones и BTN Foundation. Для партнеров важной составляющей поездки было не только обеспечить участие команды, но и представить украинский опыт на международном уровне.

— Международные соревнования — это возможность показать, что у Украины есть сильные специалисты и собственный опыт. Для Фонда Филиппа Орлика было важно поддержать участие украинской команды в Великобритании и ее профессиональное представление на международной площадке. Два вторых места в дебютном выступлении — важный результат, но не менее ценны контакты и опыт, которые команда привезет в Украину, — отметил глава правления Фонда Филиппа Орлика Артем Миколайчук.

Справка о соревнованиях:

С результатами соревнований (MIDRT) можно ознакомиться по ссылке.

MIDRT UK – международный турнир по дрон-рейсингу среди военных. А BATDC – соревнования по тактическому применению беспилотных систем. Участники выполняют задания на разведку, поражение целей, сброс грузов и обнаружение объектов, а также соревнуются в скорости и точности пилотирования.

Для украинской сборной это было первое международное выступление такого формата. Он стал возможностью проверить уровень украинских пилотов в международной конкуренции, обменяться опытом с командами других стран и представить украинский подход к развитию технологического спорта.

О ФТСУ

Федерация технологического спорта Украины (ФТСУ) – национальная платформа, развивающая технологический спорт, официально признанный в Украине неолимпийский вид спорта. ФТСУ объединяет соревнования по использованию беспилотных систем, роботизированных комплексов и технологий кибербезопасности и развивает технологический спорт в четырех доменах: воздухе, земле, воде и киберпространстве.

Федерация основана в 2023 году, а 24 февраля 2025 года технологический спорт получил официальное государственное признание. Сегодня ФТСУ развивает сеть региональных организаций, проводит всеукраинские и специализированные соревнования и формирует систему подготовки спортсменов и специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Фото: Федерация технологического спорта Украины

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