Военная контрразведка Службы безопасности Украины уже успешно применила новый дрон-перехватчик, направленный на противодействие российским реактивным беспилотникам типа Shahed.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя СБУ Александра Поклада.

Успешное применение нового дрона-перехватчика

Президент отметил высокую эффективность и весомые результаты украинских специалистов по борьбе с воздушными угрозами. Новая разработка является важнейшим элементом системного усиления противовоздушной обороны Украины.

Сейчас смотрят

— Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности Украины в противодействии реактивным Shahed. Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты, — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент выразил благодарность командам, работающим над созданием, усовершенствованием и наращиванием объемов производства украинского вооружения.

Зеленский поблагодарил всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого оружия.

Report from SSU Head Oleksandr Poklad. There is a good result from the Security Service’s military counterintelligence in defending against jet-powered “shaheds.” A new interceptor drone has been developed and has already been successfully deployed. Step by step, we are moving… pic.twitter.com/cIFp7mThwf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026

Ранее Зеленский заявил, что украинские дроны-перехватчики от двух компаний успешно прошли испытания в реальных боевых условиях, уничтожив российские реактивные беспилотники.

По его мнению, теперь главная задача состоит в том, чтобы найти деньги и запустить их массовое серийное производство.

Как заявил Зеленский, Украине необходим рабочий инструмент для защиты от реактивных беспилотников в достаточных объемах. По его словам, государство обеспечило финансовую основу для этой работы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.