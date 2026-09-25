У суботу, 26 вересня, в Україні застосування заходів обмеження елетроспоживання не прогнозується.

Відключення електроенергії в Україні 26 вересня не прогнозуються

Як повідомляє Укренерго, завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії наголошують на важливості перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Так, станом на 09:30, воно було на 5,3% нижчим, ніж в цей же час у четвер. Це обумовлено ефективнішою роботою побутових сонячних електростанцій, оскільки у частині регіонів Україна немає такої хмарності, як у попередні дні.

Вчора, 24 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він перебував на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 23 вересня.

Через російські обстріли на енергетичну інфраструктуру – на ранок зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

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