Потери врага на 27 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 690 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 677-е сутки полномасштабной войны превысили 1,528 млн.

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Потери врага на 27 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 528 970 (+1 690) человек;
  • танков – 12 384 (+8) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 442 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем — 50 428 (+57) шт.;
  • РСЗО — 2 163 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 677 (+4) шт.;
  • самолетов — 444 (+1) шт.;
  • вертолетов — 356 (+0) шт.;
  • наземные робототехнические комплексы — 2 762 (+14) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 535 846 (+1 826) шт.;
  • крылатые ракеты — 5 118 (+0) шт.;
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.;
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 154 245 (+517) шт.;
  • специальная техника – 4 756 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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