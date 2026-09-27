Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 27 сентября: уничтожено 1690 оккупантов, самолет и более 1,8 тыс. БпЛА
Потери врага на 27 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 690 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 677-е сутки полномасштабной войны превысили 1,528 млн.
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Потери врага на 27 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 528 970 (+1 690) человек;
- танков – 12 384 (+8) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 442 (+7) шт.;
- артиллерийских систем — 50 428 (+57) шт.;
- РСЗО — 2 163 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 677 (+4) шт.;
- самолетов — 444 (+1) шт.;
- вертолетов — 356 (+0) шт.;
- наземные робототехнические комплексы — 2 762 (+14) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 535 846 (+1 826) шт.;
- крылатые ракеты — 5 118 (+0) шт.;
- корабли / катера — 35 (+0) шт.;
- подводные лодки – 2 (+0) шт.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 154 245 (+517) шт.;
- специальная техника – 4 756 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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