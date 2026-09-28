Во время военного положения в трудовое законодательство Украины внесли изменения, которые регулируют отдельные вопросы организации работы и трудовых отношений.

Факты ICTV узнавали, есть ли штраф за опоздание на работу в Украине и что работодатель может сделать, если работник нарушает трудовую дисциплину.

Штраф за опоздание на работу: предусмотрен ли

Статья 147 Кодекса законов о труде Украины предусматривает два основных вида дисциплинарных взысканий:

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выговор;

увольнение.

Для отдельных категорий работников законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть установлены другие взыскания.

Однако денежного штрафа за опоздание на работу среди предусмотренных КЗоТ дисциплинарных взысканий нет.

Это также соответствует статье 92 Конституции Украины, согласно которой деяния, являющиеся дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них определяются исключительно законами Украины.

Поэтому работодатель не может самостоятельно ввести штраф за опоздание внутренним приказом или положением предприятия.

Могут ли оштрафовать за опоздание на работу

Если работодатель удержал из зарплаты определенную сумму именно как штраф за опоздание, такое взыскание не предусмотрено статьей 147 КЗоТ.

При этом статья 9 КЗоТ устанавливает, что условия трудовых договоров, которые ухудшают положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными.

Следовательно, даже если в трудовом договоре или внутреннем документе предприятия указана конкретная сумма штрафа за опоздание, это само по себе не делает такое взыскание законным.

Когда из-за опоздания уменьшат зарплату

Не каждое уменьшение выплаты является штрафом. Если работник опоздал и не отработал часть рабочего времени, оплата производится с учетом фактически отработанного времени.

Другая ситуация — премия. Если порядок ее начисления определен положением о премировании и предусматривает соответствующие условия, работодатель может не начислить премию или уменьшить ее в соответствии с этими правилами.

Поэтому невыплата премии, оплата фактически неотработанного времени и штраф за опоздание — разные правовые ситуации.

Какая ответственность за опоздание на работу

Опоздание без уважительной причины может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

Если работодатель решает применить дисциплинарное взыскание, он должен соблюдать процедуру, установленную КЗоТ.

Согласно статье 149 КЗоТ, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от работника письменные объяснения.

Сроки определяет статья 148 КЗоТ. Согласно ей, дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня выявления проступка, не считая времени болезни или отпуска работника, и не позднее шести месяцев со дня его совершения.

По результатам работодатель может издать приказ о применении дисциплинарного взыскания.

Могут ли удержать деньги из зарплаты

Работодатель не может просто установить фиксированную сумму, которую работник будет терять за каждое опоздание.

Статья 265 КЗоТ предусматривает финансовую ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде, в частности за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Что делать, если работодатель оштрафовал за опоздание

Если из зарплаты удержали деньги из-за опоздания, работнику стоит попросить документы, на основании которых уменьшили выплату:

приказ или распоряжение работодателя;

расчет заработной платы;

табель учета рабочего времени;

правила внутреннего трудового распорядка;

положение об оплате труда;

положение о премировании.

Эти документы помогут выяснить, идет ли речь об оплате фактически неотработанного времени, изменении премии или незаконном удержании денежных средств.

Если деньги удержали без законных оснований, работник может потребовать их возврата и обратиться для защиты своих трудовых прав в установленном законом порядке.

Специальные правила трудовых отношений во время военного положения устанавливает Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения № 2136-IX. Однако этот закон не устанавливает для работников отдельного денежного штрафа за опоздание.

Поэтому штраф за опоздание на работу в Украине не предусмотрен законом. Если работник нарушает трудовую дисциплину, работодатель должен действовать в соответствии с КЗоТ и установленной процедурой.

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