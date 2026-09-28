Під час воєнного стану до трудового законодавства України внесли зміни, які регулюють окремі питання організації роботи та трудових відносин.

Факти ICTV дізнавалися, чи є штраф за запізнення на роботу в Україні та що роботодавець може зробити, якщо працівник порушує трудову дисципліну.

Штраф за запізнення на роботу: чи передбачений

Стаття 147 Кодексу законів про працю України передбачає два основні види дисциплінарних стягнень:

Зараз дивляться

догана;

звільнення.

Для окремих категорій працівників законодавством, статутами та положеннями про дисципліну можуть встановити інші стягнення.

Проте грошового штрафу за запізнення на роботу на роботу серед передбачених КЗпП дисциплінарних стягнень немає.

Це також узгоджується зі статтею 92 Конституції України, за якою діяння, що є дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.

Тому роботодавець не може самостійно запровадити штраф за запізнення внутрішнім наказом чи положенням підприємства.

Чи можуть оштрафувати за запізнення на роботу

Якщо роботодавець утримав із зарплати певну суму саме як штраф за запізнення, таке стягнення не передбачене статтею 147 КЗпП.

При цьому стаття 9 КЗпП встановлює, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Отже, навіть якщо у трудовому договорі або внутрішньому документі підприємства зазначено конкретну суму штрафу за запізнення, це саме по собі не робить таке стягнення законним.

Коли через запізнення зменшать зарплату

Не кожне зменшення виплати є штрафом. Якщо працівник запізнився і не відпрацював частину робочого часу, оплата здійснюється з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Інша ситуація — премія. Якщо порядок її нарахування визначений положенням про преміювання і передбачає відповідні умови, роботодавець може не нарахувати премію або зменшити її відповідно до цих правил.

Тому невиплата премії, оплата фактично невідпрацьованого часу та штраф за запізнення — різні правові ситуації.

Яка відповідальність за запізнення на роботу

Запізнення без поважної причини може розглядатися як порушення трудової дисципліни.

Якщо роботодавець вирішує застосувати дисциплінарне стягнення, він має дотримуватися процедури, встановленої КЗпП.

Відповідно до статті 149 КЗпП, до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен взяти від працівника письмові пояснення.

Строки визначає стаття 148 КЗпП. Відповідно до неї дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу хвороби або відпустки працівника, і не пізніше шести місяців із дня його вчинення.

За результатами роботодавець може видати наказ про застосування дисциплінарного стягнення.

Чи можуть утримати гроші із зарплати

Роботодавець не може просто встановити фіксовану суму, яку працівник втрачатиме за кожне запізнення.

Стаття 265 КЗпП передбачає фінансову відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю, зокрема за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Що робити, якщо роботодавець оштрафував за запізнення

Якщо із зарплати утримали гроші через запізнення, працівнику варто попросити документи, на підставі яких зменшили виплату:

наказ або розпорядження роботодавця;

розрахунок заробітної плати;

табель обліку робочого часу;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

положення про оплату праці;

положення про преміювання.

Ці документи допоможуть з’ясувати, чи йдеться про оплату фактично невідпрацьованого часу, зміну премії або незаконне утримання коштів.

Якщо гроші утримали без законної підстави, працівник може вимагати їх повернення та звернутися для захисту своїх трудових прав у встановленому законом порядку.

Спеціальні правила трудових відносин під час воєнного стану встановлює закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану № 2136-IX. Однак цей закон не встановлює для працівників окремого грошового штрафу за запізнення.

Тому штраф за запізнення на роботу в Україні не передбачений законом. Якщо працівник порушує трудову дисципліну, роботодавець має діяти відповідно до КЗпП та встановленої процедури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.