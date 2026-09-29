Україна досягла важливої домовленості з Бельгією щодо постачання винищувачів F-16 для захисту повітряного простору від щоденних російських атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна отримає три F-16 від Бельгії

За словами президента, Україна має отримати три винищувачі F-16 від бельгійської сторони вже до кінця поточного року. Передавання літаків відбуватиметься за прискореною процедурою.

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Окрім цього, бельгійські та інші міжнародні партнери вже забезпечили термінові постачання необхідного озброєння для літаків.

— Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою. Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Дякую, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що на тлі щоденної російської ескалації Україні необхідно безперервно нарощувати можливості для збиття ворожих повітряних цілей та захисту цивільного населення.

Президент висловив вдячність бельгійському уряду, премʼєр-міністру Барту де Веверу, всьому уряду за рішучі кроки та надану допомогу Україні в умовах постійних обстрілів.

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