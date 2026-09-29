Графики отключения света на 30 сентября: будут ли ограничения
В среду, 30 сентября, графики отключения света в Украине применять не планируют.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света 30 сентября: что известно
Отмечается, что украинцев призывают по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, с 10:00 до 16:00, когда нагрузку на энергосистему можно частично покрыть благодаря работе солнечной генерации.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальный график отключений электроэнергии на 30 сентября следует проверять на официальных ресурсах Укрэнерго и местных операторов системы распределения.
Напомним, 29 сентября произошли новые отключения электроэнергии в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской и Одесской областях в результате российских обстрелов.
Энергетики делали все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и возобновить электроснабжение всех потребителей.
Из-за неблагоприятных погодных условий к утру полностью или частично оставались обесточенными 11 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. 28 сентября по состоянию на 9:30 оно находилось на том же уровне, что и в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 сентября.