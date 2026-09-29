В среду, 30 сентября, графики отключения света в Украине применять не планируют.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Графики отключения света 30 сентября: что известно

Отмечается, что украинцев призывают по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, с 10:00 до 16:00, когда нагрузку на энергосистему можно частично покрыть благодаря работе солнечной генерации.

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Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальный график отключений электроэнергии на 30 сентября следует проверять на официальных ресурсах Укрэнерго и местных операторов системы распределения.

Напомним, 29 сентября произошли новые отключения электроэнергии в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской и Одесской областях в результате российских обстрелов.

Энергетики делали все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и возобновить электроснабжение всех потребителей.

Из-за неблагоприятных погодных условий к утру полностью или частично оставались обесточенными 11 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. 28 сентября по состоянию на 9:30 оно находилось на том же уровне, что и в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 сентября.

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