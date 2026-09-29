У середу, 30 вересня, графіки відключення світла в Україні застосовувати не планують.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Графіки відключення світла 30 вересня: що відомо

Зазначається, що українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами у денні години, з 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему можна частково покрити завдяки роботі сонячної генерації.

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Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому актуальний графік відключення світла на 30 вересня варто перевіряти на офіційних ресурсах Укренерго та місцевих операторів системи розподілу.

Нагадаємо, 29 вересня були нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях внаслідок російських обстрілів.

Енергетики робили усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково залишалися знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. 28 вересня станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 вересня.

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