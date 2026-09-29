Протягом минулої доби на фронті відбулося 213 бойових зіткнень.

Російські війська завдали 86 авіаударів із застосуванням 253 керованих авіабомб, використали 9 883 дрони-камікадзе та здійснили 2 415 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Карта бойових дій на 29 вересня 2026 року

Ситуація в Україні на 29 вересня 2026

Найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку, де зафіксовано 30 штурмів, та Костянтинівському — 22 атаки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 атак, на Південно-Слобожанському — вісім.

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По п’ять атак росіяни здійснили на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, чотири — на Північно-Слобожанському і Курському. Також бойові зіткнення тривали на Куп’янському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Придніпровському напрямку штурмових дій не було. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань РФ не виявили.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження російських військ, п’ять пунктів управління та керування БпЛА, артилерійську систему і два логістичні об’єкти противника.

Втрати ворога на 29 вересня 2026 року

особового складу — близько 1 532 500 (+1 440);

танків — 12 388 (+3);

бойових броньованих машин — 25 463 (+13);

артилерійських систем — 50 498 (+21);

реактивних систем залпового вогню — 2 169 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1 681 (+2);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2 780 (+6);

безпілотників оперативно–тактичного рівня — 538 702 (+1 474);

крилатих ракет — 5 118;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 155 031 (+296);

спеціальної техніки — 4 765 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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