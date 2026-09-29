Військові однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України успішно провели першу логістичну місію, використавши амфібійний наземний роботизований комплекс (НРК) української розробки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Особливості роботи робота-амфібії на фронті

Під час виконання завдання український НРК-амфібія пройшов понад 40 км складною місцевістю — як сушею, так і водою. Робот успішно доставив українським захисникам на передові позиції провізію та боєкомплект.

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Як зазначають у Міноборони, водні перешкоди (річки, канали та заболочені ділянки) є суттєвим викликом для військової логістики, оскільки можуть повністю перекрити маршрут для звичайних наземних систем. Водночас повітряне доставлення вантажів також не завжди є оптимальним рішенням.

Головна перевага амфібійного роботизованого комплексу — можливість долати складні комбіновані маршрути однією одиницею техніки. На суші апарат зберігає високу прохідність звичайного наземного робота, а за лічені секунди здатний перейти на воду та продовжити рух.

Для успішного проведення цієї місії комплекс кілька місяців удосконалювали у тісній взаємодії з військовими, враховуючи реальні бойові завдання, практичний досвід застосування та особливості рельєфу на фронті.

Фінансову допомогу розробникам надав оборонний кластер Brave1, чия грантова підтримка допомогла довести проєкт до практичного використання.

Міноборони спільно з Brave1 продовжують активну підтримку розвитку цього напряму. Зокрема, у червні 2026 року в рамках оновленої грантової програми Brave1 спеціально запустили окремий напрям НРК-амфібії.

Раніше в Міністерстві оборони України повідомляли, що українські військові втричі збільшили використання наземних роботизованих комплексів для проведення логістичних та евакуаційних місій на лінії фронту.

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