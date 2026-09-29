Покупка, продажа или аренда жилья часто требуют не только времени на поиск, но и помощи с переговорами, документами и организацией сделки.

Сколько стоят услуги риелтора, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько стоят услуги риелтора при продаже квартиры

Работа риелторов в Украине косвенно регулируется нормами различных законодательных актов, которые касаются операций с недвижимостью, нотариального оформления договоров, государственной регистрации прав и финансового мониторинга.

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В частности, правила заключения договоров купли-продажи недвижимости определяет Гражданский кодекс Украины. Оформление таких сделок и проверка документов регулируются законодательством о нотариате. Отдельно действует закон о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Есть и специальные требования для компаний и предпринимателей, которые предоставляют посреднические или консультационные услуги при купле-продаже недвижимости. Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов относит таких субъектов к тем, кто должен выполнять требования финансового мониторинга.

В 2025 году вопрос законодательного регулирования рынка риелторских услуг рассматривался на государственном уровне. Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей, после чего Кабмин поручил Фонду государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать этот вопрос.

Однако сейчас отдельных законодательных актов, которые бы комплексно регулировали рынок риелторских услуг, нет.

Фиксированную стоимость риелторских услуг в Украине и комиссию законодательство не устанавливает. Стороны самостоятельно согласовывают вознаграждение до начала работы и прописывают его в договоре.

На рынке недвижимости при продаже или покупке квартиры распространена комиссия на уровне 3-5% от стоимости объекта. Речь идет о цене, по которой недвижимость продается, а не о сумме, указанной в первом объявлении.

В небольших городах можно встретить и другой формат оплаты. Некоторые небольшие агентства устанавливают фиксированную сумму за свои услуги, которая не зависит от стоимости квартиры или дома. Например, вознаграждение может составлять $200-500 за сделку.

На итоговую стоимость услуг риелтора влияют характеристики недвижимости и объем работы. В одном случае специалист только ищет покупателя, а в другом занимается показами, переговорами, документами и сопровождением до заключения договора.

Значение также имеют тип недвижимости, ее цена, спрос на конкретный объект, регион, сложность оформления и опыт самого риелтора или агентства.

Сколько стоят услуги риелтора во Львове при аренде

На рынке аренды действуют другие подходы к расчету вознаграждения. Самый распространенный вариант для долгосрочной аренды жилья во Львове — 100% от стоимости одного месяца аренды.

На ее размер влияют стоимость жилья, спрос на него и объем работы, которую выполняет посредник.

Риелтор может заниматься не только подбором квартиры, но и организацией просмотров и сопровождением при заключении договора. Поэтому перед началом поиска стоит сразу уточнить размер вознаграждения и перечень услуг.

Сколько стоят услуги риелтора в Киеве при аренде

В Киеве чаще всего посреднику платят 50% от стоимости одного месяца аренды. Однако в некоторых случаях комиссия может составлять полную месячную арендную плату.

Если квартира стоит 20 000 грн в месяц, комиссия в размере 50% составит 10 000 грн. При комиссии 100% придется заплатить 20 000 грн.

Кто оплачивает стоимость услуг риелтора

Украинское законодательство не устанавливает универсального правила, согласно которому комиссию в каждой сделке должна оплачивать конкретная сторона. Этот вопрос определяют по договоренности.

При продаже недвижимости оплату часто берет на себя собственник, если именно он заказывает услуги по поиску покупателя, проведению показов и организации продажи. Если риелтор представляет интересы покупателя и занимается поиском жилья и сопровождением его сделки, плательщиком выступает покупатель.

При аренде ситуация зависит от того, кто привлек посредника. Собственник может заказать поиск арендатора и оплатить эту работу. Однако на практике при поиске жилья через риелтора комиссию часто платит арендатор.

Если в одной сделке работают специалисты со стороны обоих участников, каждая сторона может отдельно оплачивать работу своего представителя.

От чего зависит стоимость услуг риелтора

Единого тарифа для всех сделок нет.

Прежде всего учитывают:

вид недвижимости;

стоимость объекта;

регион;

сложность сделки;

необходимый объем работы;

количество задействованных сторон;

необходимость длительного сопровождения.

Поэтому стоимость риелторских услуг в Украине может отличаться даже для похожих объектов.

Чтобы избежать споров после завершения работы, сумму комиссии и обязанности риелтора стоит согласовать до начала сотрудничества. В договоре или другой договоренности следует четко указать, какие услуги входят в вознаграждение.

Сколько стоят услуги риелтора в разных городах Украины

Отдельно клиентов интересует, сколько стоят услуги риелтора в Киеве. Даже в пределах одного города нет единого тарифа для всех специалистов. На сумму влияют цена конкретного объекта и договоренности относительно работы.

То же касается вопроса, какую комиссию берет риелтор во Львове, поскольку окончательную сумму определяют условия конкретной сделки, а не одна установленная для всех ставка.

Город влияет на то, сколько стоят услуги риелтора. Стоимость работы в Киеве и крупных городах часто отличается от вознаграждения специалистов, которые работают на рынке недвижимости небольших городов.

Одна из главных причин — разница в стоимости самих объектов. Если комиссия рассчитывается как процент от цены квартиры или дома, то за более дорогую недвижимость риелтор получает большее вознаграждение даже при одинаковой ставке.

На цену также влияют количество объектов на рынке, уровень спроса и конкуренция между продавцами. В крупном городе специалисту приходится работать с большим количеством предложений, сравнивать их, искать покупателей и конкурировать за внимание потенциальных клиентов. Дополнительные расходы могут возникать из-за рекламы и продвижения объявлений.

В небольшом городе выбор недвижимости и количество потенциальных покупателей меньше. Поэтому отличается и сама организация работы риелтора.

Сколько стоят риелторские услуги и когда ими стоит воспользоваться

Помните, что привлечение посредника не является обязательным условием для сделки с недвижимостью. Вы можете самостоятельно купить или продать жилье. Однако в более сложных ситуациях риелтор может взять на себя практически весь процесс.

Например, агентство занимается поиском клиентов, организацией просмотров, переговорами, подготовкой объявления и необходимых документов. По договоренности специалисты также помогут с получением определенных справок и решением организационных вопросов, связанных с продажей.

Это актуально для владельцев, которые находятся за границей и не хотят приезжать в Украину ради показов и получения справок. В таком случае значительную часть работы на месте выполняет риелтор или агентство, а владельцу остается контролировать процесс дистанционно.

Отдельное направление работы — продвижение недвижимости. Риелторы размещают объявления на разных площадках, обновляют их и при необходимости оплачивают дополнительную рекламу, чтобы предложение было заметнее среди других. Они также могут самостоятельно фотографировать квартиру или дом, подбирая ракурсы и подачу, которые выгодно показывают объект потенциальным покупателям.

Продажа также не обязательно ограничивается стандартными просмотрами. Если недвижимостью одновременно интересуются несколько человек, риелтор может организовать несколько встреч подряд или отдельный день просмотров. В результате собственник получает несколько предложений и может сравнить условия, которые предлагают покупатели.

Поэтому обращение к риелтору целесообразно, если у владельца нет времени самостоятельно заниматься продажей, он находится в другой стране, не хочет тратить время на переговоры или имеет сложный объект. Если же человек готов самостоятельно искать покупателей, организовывать просмотры и вести переговоры, часть работы он может выполнить без посредника.

При выборе риелтора стоит проверить репутацию специалиста или агентства. Если посредник работает с документами и получает доступ к важной информации о владельце и недвижимости, важно заранее согласовать перечень его полномочий, сумму комиссии и все этапы работы.

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