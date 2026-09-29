Покупка, продаж або оренда житла часто потребують не лише часу на пошук, а й допомоги з переговорами, документами та організацією угоди.

Скільки коштують рієлторські послуги, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштують рієлторські послуги під час продажу квартири

Робота рієлторів в Україні опосередковано регулюється нормами різних законодавчих актів, які стосуються операцій з нерухомістю, нотаріального оформлення договорів, державної реєстрації прав та фінансового моніторингу.

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Зокрема, правила укладення договорів купівлі-продажу нерухомості визначає Цивільний кодекс України. Оформлення таких правочинів та перевірка документів регулюються законодавством про нотаріат. Окремо діє закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Є й спеціальні вимоги для компаній та підприємців, які надають посередницькі або консультаційні послуги під час купівлі-продажу нерухомості. Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів відносить таких суб’єктів до тих, хто має виконувати вимоги фінансового моніторингу.

У 2025 році питання законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг розглядалося на державному рівні. Відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. підписів, після чого Кабмін доручив Фонду державного майна разом із Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати це питання.

Однак наразі окремих законодавчих актів, які б комплексно врегулювали ринок рієлторських послуг, немає.

Фіксованої вартість рієлторських послуг в Україні та комісії законодавство не встановлює. Сторони самостійно погоджують винагороду перед початком роботи та прописують це у договорі.

На ринку нерухомості під час продажу або купівлі квартири поширена комісія на рівні 3-5% від вартості об’єкта. Йдеться про ціну, за якою нерухомість продається, а не про суму, вказану в першому оголошенні.

У невеликих містах можна зустріти й інший формат оплати. Деякі невеликі агентства встановлюють фіксовану суму за свої послуги, яка не залежить від вартості квартири чи будинку. Наприклад, винагорода може становити $200-500 за угоду.

На підсумкову вартість послуг рієлтора впливають характеристики нерухомості та обсяг роботи. В одному випадку фахівець лише шукає покупця, а в іншому займається показами, переговорами, документами та супроводом до укладення договору.

Значення також мають тип нерухомості, її ціна, попит на конкретний об’єкт, регіон, складність оформлення та досвід самого рієлтора або агентства.

Скільки коштують послуги рієлтора у Львові під час оренди

На ринку оренди діють інші підходи до розрахунку винагороди. Найпоширеніший варіант для довгострокової оренди житла у Львові — 100% від вартості одного місяця оренди.

На її розмір впливають вартість житла, попит на нього та обсяг роботи, який виконує посередник.

Рієлтор може займатися не лише підбором квартири, а й організацією переглядів та супроводом під час укладення договору. Тому перед початком пошуку варто одразу уточнити суму винагороди та перелік послуг.

Скільки коштують послуги рієлтора у Києві під час оренди

У Києві найчастіше посереднику сплачують 50% від вартості одного місяця оренди. Проте у деяких випадках комісія може становити повну місячну орендну плату.

Якщо квартира коштує 20 000 грн на місяць, комісія у розмірі 50% становитиме 10 000 грн. За комісії 100% доведеться сплатити 20 000 грн.

Хто оплачує вартість послуг рієлтора

Українське законодавство не встановлює універсального правила, за яким комісію в кожній операції має сплачувати конкретна сторона. Це питання визначають за домовленістю.

Під час продажу нерухомості оплату часто бере на себе власник, якщо саме він замовляє послуги з пошуку покупця, проведення показів та організації продажу. Якщо рієлтор представляє інтереси покупця і займається пошуком житла та супроводом його угоди, платником виступає покупець.

При оренді ситуація залежить від того, хто залучив посередника. Власник може замовити пошук орендаря та оплатити цю роботу. Проте на практиці під час пошуку житла через рієлтора комісію часто сплачує орендар.

Якщо в одній угоді працюють фахівці з боку обох учасників, кожна сторона може окремо оплачувати роботу свого представника.

Від чого залежить вартість послуг рієлтора

Одного тарифу для всіх угод немає.

Передусім враховують:

вид нерухомості;

вартість об’єкта;

регіон;

складність угоди;

необхідний обсяг роботи;

кількість залучених сторін;

необхідність тривалого супроводу.

Тому вартість рієлторських послуг в Україні може відрізнятися навіть для схожих об’єктів.

Щоб уникнути суперечок після завершення роботи, суму комісії та обов’язки рієлтора варто погодити до початку співпраці. У договорі або іншій домовленості слід чітко зазначити, які послуги входять у винагороду.

Скільки коштують послуги рієлтора у різних містах України

Окремо клієнтів цікавить, скільки коштують послуги рієлтора у Києві. Навіть у межах одного міста немає єдиного тарифу для всіх фахівців. На суму впливають ціна конкретного об’єкта та домовленості щодо роботи.

Те саме стосується питання, яку комісію бере рієлтор у Львові, адже остаточну суму визначають умови конкретної угоди, а не одна встановлена для всіх ставка.

Місто впливає на те, скільки коштують послуги рієлтора. Вартість роботи в Києві та великих містах часто відрізняється від винагороди фахівців, які працюють на ринку нерухомості невеликих міст.

Одна з головних причин — різниця у вартості самих об’єктів. Якщо комісія розраховується як відсоток від ціни квартири чи будинку, то за дорожчу нерухомість рієлтор отримує більшу винагороду навіть за однакової ставки.

На ціну також впливають кількість об’єктів на ринку, рівень попиту та конкуренція між продавцями. У великому місті фахівцеві доводиться працювати з великою кількістю пропозицій, порівнювати їх, шукати покупців і конкурувати за увагу потенційних клієнтів. Додаткові витрати можуть виникати через рекламу та просування оголошень.

У невеликому місті вибір нерухомості та кількість потенційних покупців менші. Через це відрізняється і сама організація роботи рієлтора.

Скільки коштують рієлторські послуги та коли ними варто скористатися

Пам’ятайте, що залучення посередника не є обов’язковою умовою для операції з нерухомістю. Ви можете самостійно купити чи продати житло. Проте в складніших ситуаціях рієлтор може взяти на себе практично весь процес.

Наприклад, агентство займається пошуком клієнтів, організацією переглядів, переговорами, підготовкою оголошення та необхідними документами. За домовленістю фахівці також допоможуть з отриманням певних довідок і вирішувати організаційні питання, пов’язані з продажем.

Це актуально для власників, які перебувають за кордоном і не хочуть приїжджати в Україну заради показів і отримання довідок. У такому випадку значну частину роботи на місці виконує рієлтор або агентство, а власнику залишається контролювати процес дистанційно.

Окремий напрям роботи — просування нерухомості. Рієлтори розміщують оголошення на різних майданчиках, оновлюють їх і за потреби оплачують додаткову рекламу, щоб пропозиція була помітнішою серед інших. Вони також можуть самостійно фотографувати квартиру чи будинок, підбираючи ракурси та подачу, які вигідно показують об’єкт потенційним покупцям.

Продаж теж не обов’язково обмежується стандартними переглядами. Якщо нерухомістю цікавиться одразу кілька людей, рієлтор може організувати кілька зустрічей поспіль або окремий день переглядів. У результаті власник отримує кілька пропозицій і може порівняти умови, які пропонують покупці.

Тому звернення до рієлтора доцільне, якщо у власника немає часу самостійно займатися продажем, він перебуває в іншій країні, не хоче витрачати час на переговори або має складний об’єкт. Якщо ж людина готова самостійно шукати покупців, організовувати перегляди та вести переговори, частину роботи вона може виконати без посередника.

Під час вибору рієлтора варто перевірити репутацію фахівця або агентства. Якщо посередник працює з документами та отримує доступ до важливої інформації про власника і нерухомість, важливо заздалегідь погодити перелік його повноважень, суму комісії та всі етапи роботи.

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