Протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України успішно завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження РЛС та пунктів управління дронами РФ

За даними Генштабу, українські захисники знищують ключове обладнання та системи управління ворога.

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Зокрема, у населеному пункті Мангуш Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 Каста.

Водночас у Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління безпілотниками російських окупантів.

Крім того, Сили оборони завдали точних ударів по логістиці та запасах окупаційних військ на кількох напрямках.

За інформацією Генштабу, склади боєприпасів російських підрозділів уражено у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

Також у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів російської армії.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що системна робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

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