В Международном реестре убытков открыли новую категорию для физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут подать заявление о потере бизнеса из-за войны через приложение Дія.

Об этом говорится на портале Дія.

Новая категория заявлений в Реестре убытков для ФЛП: что известно

Международный реестр убытков расширил перечень категорий, по которым можно подать заявление о вреде, причиненном в результате войны.

Сейчас смотрят

В частности, добавили категорию А3.5 – Потеря частного предпринимательства.

Теперь подать заявление могут предприниматели, потерявшие доход или бизнес из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года.

Подать заявление могут ФЛП, бизнес которых пострадал из-за остановки работы на временно оккупированой територии или в зоне боевых действий, разрушения имущества, вынужденного переезда, принудительной депортации, мобилизации или вступления в ряды Сил обороны или в связи с экономическими последствиями войны.

Какие документы нужны

Для подачи заявления предпринимателям необходимо подготовить документы, подтверждающие причины остановки деятельности, данные о доходах до войны и материалы, обосновывающие сумму потерь.

Также можно добавить подтверждение специального статуса – например военного, медика или работника критической инфраструктуры.

Как отмечают в Дії, категория А3.5 охватывает потерю доходов от бизнеса, в том числе ожидаемую, но не полученную прибыль.

Напомним, в ноябре в Реестре убытков появилась категория для потерявших жилье из-за войны. Сегодня он насчитывает 15 категорий заявлений, открытых для подачи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.