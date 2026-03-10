В Реестре убытков появилась новая категория для ФЛП, потерявших бизнес из-за войны
В Международном реестре убытков открыли новую категорию для физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут подать заявление о потере бизнеса из-за войны через приложение Дія.
Об этом говорится на портале Дія.
Новая категория заявлений в Реестре убытков для ФЛП: что известно
Международный реестр убытков расширил перечень категорий, по которым можно подать заявление о вреде, причиненном в результате войны.
В частности, добавили категорию А3.5 – Потеря частного предпринимательства.
Теперь подать заявление могут предприниматели, потерявшие доход или бизнес из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года.
Подать заявление могут ФЛП, бизнес которых пострадал из-за остановки работы на временно оккупированой територии или в зоне боевых действий, разрушения имущества, вынужденного переезда, принудительной депортации, мобилизации или вступления в ряды Сил обороны или в связи с экономическими последствиями войны.
Какие документы нужны
Для подачи заявления предпринимателям необходимо подготовить документы, подтверждающие причины остановки деятельности, данные о доходах до войны и материалы, обосновывающие сумму потерь.
Также можно добавить подтверждение специального статуса – например военного, медика или работника критической инфраструктуры.
Как отмечают в Дії, категория А3.5 охватывает потерю доходов от бизнеса, в том числе ожидаемую, но не полученную прибыль.
Напомним, в ноябре в Реестре убытков появилась категория для потерявших жилье из-за войны. Сегодня он насчитывает 15 категорий заявлений, открытых для подачи.