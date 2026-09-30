Российские оккупационные войска начали применять новую модификацию средств поражения, оснастив реактивный беспилотный летательный аппарат особым боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки.

Об этом сообщил внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).

РФ впервые применила новый боезаряд на реактивном дроне

По словам эксперта, этот тип боеприпаса разработан целенаправленно под конкретные задачи, заключающиеся в разрушении ключевых объектов энергетики и транспортных путей.

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— Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном беспилотнике особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций, — отметил он.

Конструктивно боезаряд КРСН объединяет высокую массу и специализированные элементы поражения:

основной боезаряд весом 40 кг;

четыре модуля поражения, предназначенные для повышения эффективности разрезания и разрушения металлических конструкций.

Флэш предполагает, что введение такого типа боекомплекта свидетельствует о подготовке врага к системным атакам на магистральные сети.

По его мнению, в дальнейших планах России — нанесение ударов по важным высоковольтным линиям электропередач.

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