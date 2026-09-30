РФ впервые применила кумулятивно-режущий боезаряд на реактивном дроне — Флэш
- Российские войска впервые использовали на реактивном беспилотнике кумулятивно-режущий боезаряд КРСН весом 40 кг с четырьмя модулями поражения.
- Этот тип боеприпаса создан для уничтожения высоковольтных опор и мостов, что свидетельствует о планах РФ атаковать важные линии электропередач.
Российские оккупационные войска начали применять новую модификацию средств поражения, оснастив реактивный беспилотный летательный аппарат особым боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки.
Об этом сообщил внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).
РФ впервые применила новый боезаряд на реактивном дроне
По словам эксперта, этот тип боеприпаса разработан целенаправленно под конкретные задачи, заключающиеся в разрушении ключевых объектов энергетики и транспортных путей.
— Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном беспилотнике особый боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций, — отметил он.
Конструктивно боезаряд КРСН объединяет высокую массу и специализированные элементы поражения:
- основной боезаряд весом 40 кг;
- четыре модуля поражения, предназначенные для повышения эффективности разрезания и разрушения металлических конструкций.
Флэш предполагает, что введение такого типа боекомплекта свидетельствует о подготовке врага к системным атакам на магистральные сети.
По его мнению, в дальнейших планах России — нанесение ударов по важным высоковольтным линиям электропередач.