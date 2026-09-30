Киев регулярно страдает от ударов российских дронов и ракет. С приближением зимы атаки на столицу участились. И это не может не влиять на стоимость столичной недвижимости. Осенью 2026 года цены на квартиры в Киеве существенно отличаются в зависимости от района и количества комнат.

Факты ICTV узнавали, что происходит с ценами на квартиры в Киеве и пригородах и чем цены в объявлениях отличаются от стоимости реальных сделок.

Упали ли цены на квартиры в Киеве: статистика ЛУН

По данным ЛУН, по состоянию на 30 сентября средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет $67 000. За год она выросла на 3%.

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Дороже всего жилье в Киеве продают в Печерском районе. По состоянию на 30 сентября средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет $149 000. За год стоимость такого жилья выросла на 25%.

В Шевченковском районе однокомнатная квартира стоит $85 900, в Оболонском — $60 300, в Дарницком — $63 900, в Деснянском — $43 000.

Цена однокомнатных квартир / Фото: ЛУН

В Днепровском районе средняя цена однокомнатной квартиры составляет $59 900, в Святошинском — $49 900, в Подольском — $74 000. В Голосеевском районе жилье стоит около $76 000. За год цена здесь выросла на 12%.

Что касается двухкомнатных квартир, то дороже всего жилье также в Печерском районе — $199 000. В Голосеевском районе средняя цена составляет $115 000, в Шевченковском — $125 000, в Подольском — $109 000.

В Днепровском районе двухкомнатная квартира стоит около $69 000, в Деснянском — $61 500, в Дарницком — $93 000, в Оболонском — $85 000, в Святошинском — $69 000.

Самые высокие цены на трехкомнатные квартиры также зафиксированы на Печерске — около $325 000. В Шевченковском районе средняя стоимость составляет $200 000, в Голосеевском — $155 000, в Подольском — $138 000.

В Оболонском и Соломенском районах трехкомнатные квартиры стоят около $120 000. В Днепровском районе средняя цена составляет $110 000, в Святошинском — $90 000.

Сколько стоят квартиры в пригородах Киева

В пригородах Киева цены на жилье ниже, чем в столице. Стоимость однокомнатной квартиры в Гостомеле составляет около $28 500. За год жилье подорожало на 8%.

В Буче средняя цена однокомнатной квартиры составляет $38 700. За год она выросла на 11%. В Броварах такое жилье стоит около $50 000.

Двухкомнатная квартира в Гостомеле стоит около $51 200, в Буче — $58 000, в Вышгороде — $72 900.

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Вышгороде составляет $83 300, в Гостомеле — $80 000, в Броварах — $90 000, в Буче — $71 000, в Ирпене — $82 100.

Что с ценами на квартиры в Киеве

По статистике ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет $67 000. Двухкомнатная квартира в среднем стоит $99 900, трехкомнатная — $145 000.

За год цена трехкомнатных квартир снизилась на 3%. Большие квартиры покупают реже, чем однокомнатное жилье.

Однокомнатные квартиры относятся к наиболее ликвидному сегменту рынка. Спрос на них выше, чем на большие квартиры.

Упали ли цены на покупку квартир в Киеве

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в комментарии Фактам ICTV о ситуации на рынке недвижимости Киева. Эксперт считает, что статистику цен в объявлениях нужно отличать от стоимости, по которой квартиры фактически продают.

Он рассказал, упали ли цены на покупку квартир в Киеве. По словам Пендзина, площадки публикуют медианную цену предложения, то есть сумму, за которую владельцы выставляют жилье на продажу. Однако данные о закрытых сделках показывают другую картину.

Иногда разница между ценой предложения и фактической ценой сделки составляет от 15% до 30% в зависимости от количества комнат.

Он отметил, что разница между ценой в объявлении и суммой реальной сделки связана с разным уровнем ликвидности квартир.

— Однокомнатное жилье относится к наиболее ликвидному сегменту. Такие квартиры продают по цене, близкой к той, которую владелец указывает в объявлении, — рассказал экономист.

На рынке трехкомнатных квартир ситуация другая. Покупателей больших квартир значительно меньше, а продавцов, готовых ждать покупателя, много. Поэтому цена, указанная в объявлении, и сумма фактической сделки существенно отличаются.

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