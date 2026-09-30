Київ регулярно потерпає від ударів російських дронів і ракет. Із наближенням зими атаки по столиці почастішали. І це не може не впливати на вартість столичної нерухомості. Восени 2026 року ціни на квартири в Києві суттєво відрізняються залежно від району та кількості кімнат.

Факти ICTV дізнавалися, що з цінами на квартири в Києві та передмістях і чим ціни в оголошеннях відрізняються від вартості реальних угод.

Чи впали ціни на квартири в Києві: статистика ЛУН

За даними ЛУН, станом на 30 вересня середня вартість однокімнатної квартири у столиці становить $67 000. За рік вона зросла на 3%.

Зараз дивляться

Найдорожче житло в Києві продають у Печерському районі. Станом на 30 вересня середня ціна однокімнатної квартири тут становить $149 000. За рік вартість такого житла зросла на 25%.

У Шевченківському районі однокімнатна квартира коштує $85 900, в Оболонському — $60 300, у Дарницькому — $63 900, у Деснянському — $43 000.

У Дніпровському районі середня ціна однокімнатної квартири становить $59 900, у Святошинському — $49 900, у Подільському — $74 000. У Голосіївському районі житло коштує близько $76 000. За рік ціна тут зросла на 12%.

Щодо двокімнатних квартир, то найдорожче житло також у Печерському районі — $199 000. У Голосіївському районі середня ціна становить $115 000, у Шевченківському — $125 000, у Подільському — $109 000.

У Дніпровському районі двокімнатна квартира коштує близько $69 000, у Деснянському — $61 500, у Дарницькому — $93 000, в Оболонському — $85 000, у Святошинському — $69 000.

Найвищі ціни на трикімнатні квартири також зафіксовані на Печерську — близько $325 000. У Шевченківському районі середня вартість становить $200 000, у Голосіївському — $155 000, у Подільському — $138 000.

В Оболонському та Солом’янському районах трикімнатні квартири коштують близько $120 000. У Дніпровському районі середня ціна становить $110 000, у Святошинському — $90 000.

Скільки коштують квартири у передмісті Києва

Серед передмість Києва ціни на житло нижчі, ніж у столиці. Вартість однокімнатної квартири у Гостомелі становить близько $28 500. За рік житло подорожчало на 8%.

У Бучі середня ціна однокімнатної квартири становить $38 700. За рік вона зросла на 11%. У Броварах таке житло коштує близько $50 000.

Двокімнатна квартира у Гостомелі коштує близько $51 200, у Бучі — $58 000, у Вишгороді — $72 900.

Середня вартість трикімнатної квартири у Вишгороді становить $83 300, у Гостомелі — $80 000, у Броварах — $90 000, у Бучі — $71 000, в Ірпені — $82 100.

Що з цінами на квартири в Києві

За статистикою ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири у Києві становить $67 000. Двокімнатна квартира в середньому коштує $99 900, трикімнатна — $145 000.

За рік ціна трикімнатних квартир знизилася на 3%. Великі квартири купують рідше, ніж однокімнатне житло.

Однокімнатні квартири належать до найбільш ліквідного сегмента ринку. Попит на них вищий, ніж на великі квартири.

Чи впали ціни на покупку квартир у Києві

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів у коментарі Фактам ICTV, що з ринком нерухомості в Києві. Експерт вважає, що статистику цін в оголошеннях потрібно відрізняти від вартості, за якою квартири фактично продають.

Він розповів, чи впали ціни на покупку квартир у Києві. За словами Пендзина, майданчики публікують медіанну ціну пропозицій, тобто суму, за яку власники виставляють житло на продаж. Проте дані про закриті угоди показують іншу картину.

Іноді різниця між ціною пропозиції та фактичною ціною угоди становить від 15% до 30% залежно від кількості кімнат.

Він зазначив, що різниця між ціною в оголошенні та сумою реальної угоди пов’язані з різним рівнем ліквідності квартир.

— Однокімнатне житло належить до найбільш ліквідного сегмента. Такі квартири продають за ціною, близькою до тієї, яку власник вказує в оголошенні, — розповів економіст.

На ринку трикімнатних квартир ситуація інша. Покупців великих квартир значно менше, а продавців, які готові чекати на покупця, багато. Через це ціна, зазначена в оголошенні, та сума фактичної угоди суттєво відрізняються.

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