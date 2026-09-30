Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщил министр МИД Андрей Сибига.

Гуманитарный кризис в Олешках: Украина обратилась к ОБСЕ

Вопрос под названием О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией, должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Украинская делегация планирует проинформировать государства-участники ОБСЕ о критическом положении гражданского населения в городе, в частности, детей.

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Глава МИД подчеркнул, что именно российские оккупационные власти блокируют гуманитарную помощь и не дают возможности людям покинуть город.

Киев призывает международное сообщество усилить давление на Россию и добиваться немедленного гуманитарного доступа к Олешкам.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит десятки постановочных видео во временно оккупированных Олешках.

По его словам, местных жителей якобы планируют заставлять говорить на камеру, что они обеспечены всем необходимым и удовлетворены действиями российских оккупационных властей.

Сибига назвал это продолжением российской пропагандистской кампании, направленной на отрицание гуманитарного кризиса в городе.

– Это очередной шаг в многонедельной отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет. Призываем международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских оккупантов немедленно прекратить осаду Олешек, — подчеркнул Сибига.

Сибига также сообщил, что Силы обороны Украины пытаются помогать гражданским, в частности, недавно доставляли гуманитарные грузы с помощью тяжелых беспилотников.

По словам министра, ситуация остается критической, а каждый день имеет значение для спасения людей, которые находятся в оккупированном городе.

Источник : МИД

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