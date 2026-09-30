Украина может предоставить партнерам новые технологии по перехвату реактивных БпЛА — Буданов
- Кирилл Буданов заявил, что партнеры Украины могут обсуждать доступ к новым разработкам для борьбы с российскими реактивными БпЛА.
- Речь идет о странах, которые уже имеют соглашения в сфере дроновых технологий.
- В то же время, руководитель Офиса президента назвал главный вызов в этом вопросе.
Страны-партнеры, которые уже имеют соглашения с Украиной в сфере беспилотных технологий, могут продолжить переговоры по доступу к новым украинским разработкам для борьбы с российскими реактивными дронами.
Украина может предоставить партнерам новые технологии по перехвату реактивных дронов
Об этом руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью Euronews.
По его словам, Украина уже испытывает новую технологию перехвата в боевых условиях. Она демонстрирует высокую эффективность против российских реактивных беспилотников, однако основной задачей остается масштабирование производства.
Буданов отметил, что Киев стремится нарастить выпуск таких средств до наступления сложнейшего периода зимы.
В то же время он подчеркнул, что речь идет не о передаче какого-либо одного конкретного изделия, а об общем механизме сотрудничества между государствами в сфере оборонных технологий.
По словам главы ОП, страны, которые уже заключили соответствующие соглашения с Украиной, могут вести дальнейшие переговоры относительно конкретных разработок, в частности, технологий для перехвата реактивных БпЛА.
— Речь идет не о каком-то конкретном продукте. Речь идет о принципе сотрудничества между странами относительно подобной продукции, — заметил Буданов.
Он также выразил уверенность, что Украина сможет выйти на необходимые объемы производства к началу наиболее сложного этапа предстоящей зимы.