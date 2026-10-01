Одна людина постраждала унаслідок нічної атаку на Одесу сьогодні вночі проти 1 жовтня.

Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одесу 1 жовтня: що відомо

Перші повідомлення про атаку на Одесу почали надходити близько опівночі. Тоді очільник МВА зазначив, що внаслідок удару постраждала інфраструктура.

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Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару по бізнес-центру. Унаслідок атаки на Одесу пошкоджено дах та фасад двох будівель.

Вибуховою хвилею вибито вікна, а на п’ятому поверсі частково зруйновано стіни. Також виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували та не допустили подальшого поширення вогню.

За інформацією Одеської міської військової адміністрації, руйнувань житлового фонду внаслідок нічної атаки не зафіксовано.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару та прибирати територію.

Сергій Лисак також повідомив, що в інших районах Одеси ніч минула без ворожих атак.

Внаслідок нічної атаки постраждала одна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці.

Інформація щодо наслідків атаки на Одесу 1 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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