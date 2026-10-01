Протягом дня 1 жовтня російські окупаційні війська запустили по території України 97 ударних безпілотників різного типу, серед яких більшість становили реактивні дрони та Гербера.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 1 жовтня: скільки збила ППО

За даними українських військових, атака тривала з 06:30 до 18:00. Для ударів ворог застосував:

Зараз дивляться

66 реактивних ударних безпілотників;

дрони типу Гербера;

безпілотники інших типів.

Упродовж вказаного періоду підрозділам протиповітряної оборони, за попередніми даними, вдалося збити або придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 78 ворожих безпілотників.

Зокрема, серед знищених цілей — 55 реактивних дронів.

За інформацією Повітряних сил, станом на 18:00, у повітряному просторі України все ще перебувало близько 10 ударних безпілотників російських військ.

У Повітряних силах ЗСУ закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.