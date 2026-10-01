Денна атака 1 жовтня: ППО збила 55 із 66 реактивних дронів РФ
- Упродовж дня 1 жовтня російські війська атакували Україну 97 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні дрони.
- Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 78 ворожих цілей.
Протягом дня 1 жовтня російські окупаційні війська запустили по території України 97 ударних безпілотників різного типу, серед яких більшість становили реактивні дрони та Гербера.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 1 жовтня: скільки збила ППО
За даними українських військових, атака тривала з 06:30 до 18:00. Для ударів ворог застосував:
- 66 реактивних ударних безпілотників;
- дрони типу Гербера;
- безпілотники інших типів.
Упродовж вказаного періоду підрозділам протиповітряної оборони, за попередніми даними, вдалося збити або придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 78 ворожих безпілотників.
Зокрема, серед знищених цілей — 55 реактивних дронів.
За інформацією Повітряних сил, станом на 18:00, у повітряному просторі України все ще перебувало близько 10 ударних безпілотників російських військ.
У Повітряних силах ЗСУ закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.