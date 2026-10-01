Украина ожидает новые ракеты для противовоздушной обороны в октябре. Кроме того, Киев работает над получением необходимого оснащения для истребителей F-16.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 1 октября.

Ракеты для ПВО и оснащение для F-16

Глава государства провел селекторное совещание с правительством и военными. Он поручил оперативно проверить состояние договоренностей с международными партнерами относительно обеспечения истребителей F-16 соответствующей амуницией.

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Выполнение этой задачи возложено на Офис президента, Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

— Так же и относительно поставок ракет для ПВО – по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и на завтра – обновленный график поставок в Украину. Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты, – добавил глава государства.

Реагирование на атаки по критической инфраструктуре

По словам Зеленского, была скорректирована система реагирования на российские атаки по критической инфраструктуре Киева. Кроме этого, определено необходимое перераспределение ресурсов.

— Должны быть полностью реализованы защитные решения. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей, – отметил президент.

Он сообщил, что еженедельно фиксируется состояние выполнения планов устойчивости в каждом регионе и ключевых городах.

— Есть отставание в части громад, и военное командование вместе с чиновниками должны подготовить дополнительные решения для большей безопасности работ, – сказал Зеленский.

Он ожидает доклад премьер-министра Сергея Корецкого и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого относительно выполнения шагов, определенных во время селекторного совещания.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новый пакет ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS.

На этой неделе, по его словам, запланированы новые переговоры с международными партнерами относительно усиления ПВО, в том числе по поводу поставок ракет для систем Patriot.

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