Доверие соискателей и их родителей — один из главных вызовов для образовательной отрасли, считает ректор Национальной академии Службы безопасности Украины Андрей Черняк.

Такое мнение Черняк выразил, анализируя вступительную кампанию нынешнего года во время круглого стола Итоги вступительной кампании – 2026: вызовы, достижения, перспективы.

Главные вызовы и достижения вступительной кампании 2026

— Вызовы остались те же, что были и в прошлом году – это отток молодежи и война. Но, пожалуй, самый главный вызов, который стоит сейчас перед образовательной отраслью – это доверие. Доверие соискателей и доверие родителей соискателей, — подчеркнул он.

По словам ректора, более 50% родителей поступающих Академии – военнослужащие или представители Сил безопасности и обороны.

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К достижениям этого года Черняк отнес то, что в 2026 году Академия СБУ набрала новых соискателей больше, чем всего было в 2021 году.

Кроме того, около 10% нынешних поступающих — это выпускники школ, имеющие 190 баллов и более.

Как отметил Черняк, государственный заказ Службы безопасности Украины в этом году был увеличен вдвое. Несмотря на это, конкурс на место по госзаказу составил более 10 человек, а на контрактную форму по разным образовательным программам – четыре-пять человек на одно место. Это свидетельствует о динамике, борьбе за соискателя и качественных образовательных продуктах.

— Студенты учатся у нас исключительно по контрактной форме. По результатам обучения более 40% из них становятся офицерами Службы безопасности Украины, еще 25-30% выпускников по разным программам приобщаются к Силам безопасности и обороны. Это свидетельствует о хорошем образовательном продукте, но мы не останавливаемся на этих достижениях, – сказал он.

По словам ректора Национальной академии СБУ, в 2026 году ввели две новые образовательные программы: по корпоративной безопасности и защите объектов критической инфраструктуры и по информационно-аналитической деятельности.

— Делаем их совместно с частным бизнесом и крупными IТ-компаниями. Эти программы пользуются большим спросом. Также продолжаем развивать технические направления, связанные с кибербезопасностью, — отметил он.

Черняк отметил, что в контексте борьбы за соискателя и доверие студентов Академия понимает, что просто профессионализм юриста, экономиста или финансиста не всегда охватит потребности будущего работодателя, поэтому пытается делать акцент на кросдисциплинарном характере образовательных программ для студентов и курсантов.

В то же время Черняк подчеркнул, что это позволит выпускникам быть успешными при любых условиях и отвечать запросам как в государственных институтах, так и в частном секторе.

Также все образовательные программы максимально ориентируются на практику – их содержание учитывает потребности Службы безопасности Украины и других стейкхолдеров.

— Наши курсанты и студенты должны быть максимально мотивированы и понимать свое место в будущей системе, ведь они – будущее безопасности. Студент, особенно курсант, чрезвычайно ценен, поэтому мы хотим, чтобы он ценил позицию, которую занимает сейчас. Мы всегда говорим: ценить – это помнить о войне, ценить свое время и добывать. Каждый из нас учится – от курсанта или студента до ректора, мы все двигаемся, развиваемся ради государства, – подчеркнул Черняк.

Фото: Национальная академия СБУ

Источник : Укринформ

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