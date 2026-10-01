Довіра здобувачів та їхніх батьків є одним із головних викликів для освітньої галузі, вважає ректор Національної академії Служби безпеки України Андрій Черняк.

Таку думку Черняк висловив, аналізуючи цьогорічну вступну кампанію під час круглого столу Підсумки вступної кампанії – 2026: виклики, досягнення, перспективи.

Головні виклики та досягнення вступної кампанії 2026

— Виклики залишилися ті самі, що були і минулого року – це відтік молоді і війна. Але, мабуть, чи не найголовніший виклик, який стоїть зараз перед освітньою галуззю – це довіра. Довіра здобувачів і довіра батьків здобувачів, — наголосив він.

За словами ректора, понад 50% батьків вступників Академії – військовослужбовці або представники Сил безпеки та оборони.

Зараз дивляться

До досягнень цього року Черняк відніс те, що у 2026 році Академія СБУ набрала нових здобувачів більше, ніж їх всього було у 2021 році.

Крім того, близько 10% цьогорічних вступників — це випускники шкіл, які мають 190 балів і більше.

Як зазначив Черняк, державне замовлення Служби безпеки України цього року було збільшено вдвічі. Попри це, конкурс на місце за держзамовленням становив понад 10 осіб, а на контрактну форму за різними освітніми програмами – чотири-п’ять осіб на одне місце. Це свідчить про динаміку, боротьбу за здобувача та якісні освітні продукти.

— Студенти навчаються у нас виключно на контрактній формі. За результатами навчання понад 40% з них стають офіцерами Служби безпеки України, ще 25–30% випускників за різними програмами долучаються до Сил безпеки і оборони. Це свідчить про гарний освітній продукт, але ми не зупиняємося на цих досягненнях, – сказав він.

За словами ректора Національної академії СБУ, у 2026 році запровадили дві нові освітні програми: з корпоративної безпеки і захисту об’єктів критичної інфраструктури та з інформаційно-аналітичної діяльності.

— Робимо їх спільно з приватним бізнесом та великими ІТ-компаніями. Ці програми користуються великим попитом. Також продовжуємо розвивати технічні напрями, пов’язані з кібербезпекою, — зазначив він.

Черняк зауважив, що в контексті боротьби за здобувача і довіру студентів Академія розуміє, що просто фах юриста, економіста чи фінансиста не завжди охопить потреби майбутнього працедавця, тому намагається робити акцент на кросдисциплінарному характері освітніх програм для студентів і курсантів.

Водночас Черняк наголосив, що це дозволить випускникам бути успішними за будь-яких умов та відповідати запитам як у державних інституціях, так і в приватному секторі.

Також всі освітні програми максимально орієнтуються на практику — їх зміст враховує потреби Служби безпеки України та інших стейкхолдерів.

— Наші курсанти і студенти мають бути максимально вмотивованими й розуміти своє місце в майбутній системі, адже вони – майбутнє безпеки. Студент, а особливо курсант, надзвичайно коштовний, тому ми хочемо, щоб він цінував позицію, яку займає зараз. Ми завжди говоримо: цінувати – це пам’ятати про війну, цінувати свій час і здобувати. Кожен з нас вчиться – від курсанта чи студента до ректора, ми всі рухаємося, розвиваємося заради держави, — наголосив Черняк.

Фото: Національна академія СБУ

Джерело : Укрінформ

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