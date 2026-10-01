Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню защитников и защитниц Украины заявил, что именно на фронте сегодня идет борьба за независимость государства и решается будущее Украины.

Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины

Глава государства отметил, что 1 октября в День Покрова и День защитников и защитниц традиционно обращается к украинцам со знаковых мест. На этот раз он записал обращение прямо на фронте.

По словам Зеленского, такие места могут не иметь величественной архитектуры или быть живописными, однако именно там среди маскировочных сеток, военных шевронов и флагов сегодня пишется история Украины и решается судьба не только государства, но и Европы, свободного мира.

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Президент подчеркнул, что устойчивость Украины начинается именно с фронта, пунктов управления и каждой позиции, которую удерживают украинские военные.

В обращении Зеленский также упомянул погибших украинских воинов, процитировав слова военного и поэта Максима Кривцова о том, что война – это прежде всего имена. Президент назвал Виталия Скакуна, Дмитрия Коцюбайло Да Винчи, Назария Гринцевича Гренку, Андрея Пильщикова Джуса, Андрея Верхосмотра, Ирину Цыбух, Павла Петриченко, Александра Мациевского и других защитников.

Он подчеркнул, что практически в каждой украинской семье есть имена людей, которых вспоминают с болью, гордостью и благодарностью.

– Мы помним каждого и каждую. И точно не забудем никого из них, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, несмотря на ежедневные российские атаки, удары и потери, Украина продолжает борьбу благодаря устойчивости Сил безопасности и обороны.

Зеленский поблагодарил военных всех родов войск и подразделений – пехотинцев, десантников, разведчиков, сил ПВО, авиации, моряков, артиллеристов, связистов, инженеров, операторов беспилотных систем, бойцов ВСУ, ССО, Нацгвардии, СБУ, полиции и пограничников.

Отдельно президент упомянул украинских боевых командиров и сотни тысяч военных, которые, по его словам, стоят щитом ради того, чтобы Украина оставалась домом для украинцев и смогла обрести мир.

– Благодарю всех, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость, – подчеркнул Зеленский.

В завершение он поздравил всех, кто защищает Украину, и выразил благодарность и уважение защитникам и защитницам.

Источник : Офіс президента

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