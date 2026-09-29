Зеленский после встречи с военными: Утвердили дальнобойные операции на октябрь
- Владимир Зеленский сообщил об утверждении плана дальнобойных операций Украины на октябрь.
- Также определены направления необходимых поставок для F-16 до конца 2026 года.
После разговора Владимира Зеленского с представителями Минобороны и военными были утверждены дальнобойные санкции на октябрь и определены направления поставок для F-16.
Об этом глава государства заявил во вторник, 29 сентября.
Зеленский о дальнобойных санкциях на октябрь
— Детальный разговор с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия, — отметил президент.
Он добавил, что по ее итогам был утвержден план дальнобойных операций Украины на октябрь. Также были определены направления необходимых поставок для F-16 до конца года.
— Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление, — отметил он.
Президент также рассказал о системе противодействия реактивным Шахедам. По его словам, определены первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием.
Для ее производства есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые необходимо обеспечить.
— Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, большим количеством эффективных перехватчиков, — подытожил Зеленский.
Раніше Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает использовать дальнобойные средства в ответ на российские атаки.
В ночь на 28 сентября украинские силы поразили два оборонных предприятия на территории России — в Тульской и Воронежской областях. Кроме того, подразделения СБУ атаковали нефтяные объекты в Краснодарском крае.
По словам президента, украинские удары также были направлены по объектам в Калужской и Орловской областях, которые Россия, по его словам, использует для осуществления атак беспилотниками по Украине.