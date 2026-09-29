После разговора Владимира Зеленского с представителями Минобороны и военными были утверждены дальнобойные санкции на октябрь и определены направления поставок для F-16.

Об этом глава государства заявил во вторник, 29 сентября.

Зеленский о дальнобойных санкциях на октябрь

— Детальный разговор с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия, — отметил президент.

Он добавил, что по ее итогам был утвержден план дальнобойных операций Украины на октябрь. Также были определены направления необходимых поставок для F-16 до конца года.

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— Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление, — отметил он.

Президент также рассказал о системе противодействия реактивным Шахедам. По его словам, определены первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием.

Для ее производства есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые необходимо обеспечить.

— Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, большим количеством эффективных перехватчиков, — подытожил Зеленский.

Раніше Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает использовать дальнобойные средства в ответ на российские атаки.

В ночь на 28 сентября украинские силы поразили два оборонных предприятия на территории России — в Тульской и Воронежской областях. Кроме того, подразделения СБУ атаковали нефтяные объекты в Краснодарском крае.

По словам президента, украинские удары также были направлены по объектам в Калужской и Орловской областях, которые Россия, по его словам, использует для осуществления атак беспилотниками по Украине.

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