В четверг, 1 октября, компания Новая почта подверглась кибератакам.

Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты.

Не работает Новая почта: что известно о причинах сбоя 1 октября

По данным Новой почты, на их информационные системы осуществляется DDoS-атака, поэтому клиенты могут столкнуться с незначительными и временными трудностями при пользовании сервисами.

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В компании заверили, что специалисты по ИТ-безопасности уже принимают все необходимые меры для оперативного устранения последствий атаки и поддержки стабильной работы.

— Ситуация полностью находится под нашим контролем. Мы успешно противодействуем, и наши ИТ специалисты уже запустили резервные схемы работы. Спасибо за понимание, — отметили в Новой почте.

Также на сбой в работе Новой почты начали жаловаться пользователи Facebook.

Какие-то проблемы с приложением и кабинетом?

Новая почта, у вас проблема с приложением. Все легло, ни одного движения.

Что-то треккинг не работает.

Невозможно не оплатить посылку, ни получить посылку из почтомата. Что с приложениями? Невозможно заказать обратную связь.

Клиентов Новой почты призывают учесть возможные временные задержки при оформлении или получении посылок через мобильное приложение и в отделениях, пока продолжается ликвидация последствий кибератаки.

Фото: Новая почта

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