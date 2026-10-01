Новая почта испытала DDoS-атаки: в работе сервисов произошел сбой
- 1 октября не работает приложение Новой почты.
- Новая почта сообщила об атаках на свои системы.
В четверг, 1 октября, компания Новая почта подверглась кибератакам.
Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты.
Не работает Новая почта: что известно о причинах сбоя 1 октября
По данным Новой почты, на их информационные системы осуществляется DDoS-атака, поэтому клиенты могут столкнуться с незначительными и временными трудностями при пользовании сервисами.
В компании заверили, что специалисты по ИТ-безопасности уже принимают все необходимые меры для оперативного устранения последствий атаки и поддержки стабильной работы.
— Ситуация полностью находится под нашим контролем. Мы успешно противодействуем, и наши ИТ специалисты уже запустили резервные схемы работы. Спасибо за понимание, — отметили в Новой почте.
Также на сбой в работе Новой почты начали жаловаться пользователи Facebook.
- Какие-то проблемы с приложением и кабинетом?
- Новая почта, у вас проблема с приложением. Все легло, ни одного движения.
- Что-то треккинг не работает.
- Невозможно не оплатить посылку, ни получить посылку из почтомата. Что с приложениями? Невозможно заказать обратную связь.
Клиентов Новой почты призывают учесть возможные временные задержки при оформлении или получении посылок через мобильное приложение и в отделениях, пока продолжается ликвидация последствий кибератаки.
Фото: Новая почта