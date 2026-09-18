Компания Новая Почта приостанавливает работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов в случае объявления воздушной тревоги независимо от типа угрозы.

Об этом компания сообщила в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

Работает ли Новая Почта во время воздушной тревоги

Работает ли Новая Почта во время воздушной тревоги — один из актуальных вопросов для клиентов компании. Новая Почта приостанавливает работу во время воздушной тревоги. Это означает, что на время действия сигнала сотрудники прекращают рабочие процессы и переходят в ближайшее укрытие.

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Если собственная система мониторинга Новой почты фиксирует потенциальную опасность для конкретного объекта, его работу могут остановить даже при отсутствии официального объявления воздушной тревоги в городе или области.

Поэтому ответ на вопрос работает ли Новая Почта во время тревоги, зависит от ситуации, связанной с безопасностью. При наличии угрозы работа конкретного отделения, терминала, депо или другого объекта может быть приостановлена.

— Жизнь и безопасность людей для нас — абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и нерушимый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, сотрудники переходят в ближайшее укрытие, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что продолжительность воздушных тревог и их высокая частота сказываются на работе логистической сети.

Как работает Новая Почта во время тревоги

После объявления воздушной тревоги работа отделений, терминалов, депо и других логистических объектов приостанавливается, сотрудники переходят в ближайшее укрытие.

Чтобы уменьшить последствия вынужденных остановок, Новая Почта заранее готовит сценарии оперативного восстановления работы.

При необходимости компания привлекает дополнительных сотрудников, перераспределяет нагрузку между объектами и меняет логистические маршруты. Это позволяет быстрее восстанавливать работу после завершения воздушной тревоги и обрабатывать накопившиеся объемы.

В Новой почте объяснили, что сокращение комендантского часа позволяет эффективнее организовывать ночные и утренние операции, быстрее обрабатывать накопившиеся объемы и поддерживать стабильность доставки.

Таким образом, дополнительное время для работы создает операционное окно, которое частично компенсирует потери времени из-за вынужденных остановок во время воздушных тревог.

Для клиентов Новой почты это означает, что работа логистической сети зависит от ситуации с безопасностью. Компания использует дополнительные операционные возможности, чтобы компенсировать время, потерянное из-за воздушных тревог.

Новая Почта будет работать по модели фулфилмента

В компании сообщили, что поэтапно переходят к децентрализованной модели фулфилмента.

— Говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с ситуацией с безопасностью и потребностями компании или клиентов, — уточнили в компании.

В Новой Почте отметили, что такая модель позволяет снизить риски и обеспечить непрерывность работы сервиса. В рамках новой системы операции распределяют между разными площадками.

В компании подчеркнули, что продолжают совершенствовать систему размещения товарных запасов, расширяют дополнительные мощности и создают резервные сценарии работы.

— Из соображений безопасности мы принципиально не разглашаем конкретную географию размещения объектов, объемы и уровень рассредоточения товарных запасов, резервные маршруты и т. д., — подчеркнули в Новой Почте.

Напомним, в течение последних месяцев российские войска часто атаковали объекты Новой Почты в разных регионах Украины. В результате этих ударов погибли и были ранены сотрудники компании, логистические объекты получили значительные разрушения.

Фото: Новая Почта

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