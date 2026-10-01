Контрразведка СБУ и Национальная полиция предотвратили серию заказных убийств в Запорожье.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Серия заказных убийств военных в Запорожье: что известно

По данным расследования, ФСБ РФ планировала ликвидировать четырех украинских воинов, заманив их якобы на “свидания” с женщинами. Для этого российские спецслужбисты использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств.

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Для каждого военнослужащего должны были организовать отдельную “встречу”. На месте “свидания” воинов ВСУ должны были поджидать киллеры ФСБ.

По замыслу российской спецслужбы, один из агентов должен был напасть на военных с охотничьим ножом, а другой — снимать все на камеру телефона для “отчета”.

Сотрудники контрразведки СБУ заранее раскрыли этот замысел. Агентов задержали в Запорожье на горячем, когда они искали место для засады.

По материалам дела, задание российской спецслужбы выполняли двое завербованных местных жителей в возрасте 18 и 19 лет.

По данным СБУ, они попали в поле зрения ФСБ, когда искали “легкие” заработки в Telegram-каналах.

После вербовки подозреваемые сначала выполнили “тестовую” миссию — отследили автомобиль украинских защитников и подожгли его.

После этого ФСБ поставила агентам новое задание — провести серию заказных убийств.

Подозреваемые начали искать места, где можно было устроить засаду. Среди приоритетных мест были окраины города и гаражные кооперативы.

По заданию РФ агенты купили охотничий нож, сменную одежду и резиновые перчатки.

После первого убийства они планировали избавиться от этих вещей, а потом купить новый “комплект” для следующих покушений.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны с доказательствами их контактов с ФСБ. Также правоохранители обнаружили холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.