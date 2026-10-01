Более 46 тыс. оккупантов за сентябрь: потери РФ достигли максимума в 2026 году
В сентябре потери личного состава российских оккупационных войск составили 46 230 человек.
Об итогах боевых действий Сил обороны Украины за сентябрь сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в сентябре установили рекорд 2026 года
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения.
В сентябре потери личного состава российских захватчиков достигли 46 230 человек. Это самый большой месячный показатель с начала 2026 года.
В Генштабе привели такую динамику потерь российских войск за девять месяцев:
- январь — 31 710;
- февраль — 26 090;
- март — 31 960;
- апрель — 32 980;
- май — 33 760;
- июнь — 39 290;
- июль — 42 860;
- август — 42 020;
- сентябрь — 46 230.
По сравнению с январем, когда потери российских войск составляли 31 710 человек, в сентябре этот показатель вырос на 14 520 человек, или на 45,8%.
В Генштабе заявили, что такая динамика свидетельствует о неспособности российского военного руководства достигать поставленных целей, а также о росте точности и эффективности огневого поражения со стороны украинских подразделений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 681 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 22 ОМБр