В сентябре потери личного состава российских оккупационных войск составили 46 230 человек.

Об итогах боевых действий Сил обороны Украины за сентябрь сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в сентябре установили рекорд 2026 года

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике вдоль всей линии боевого столкновения.

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В сентябре потери личного состава российских захватчиков достигли 46 230 человек. Это самый большой месячный показатель с начала 2026 года.

В Генштабе привели такую динамику потерь российских войск за девять месяцев:

январь — 31 710;

февраль — 26 090;

март — 31 960;

апрель — 32 980;

май — 33 760;

июнь — 39 290;

июль — 42 860;

август — 42 020;

сентябрь — 46 230.

По сравнению с январем, когда потери российских войск составляли 31 710 человек, в сентябре этот показатель вырос на 14 520 человек, или на 45,8%.

В Генштабе заявили, что такая динамика свидетельствует о неспособности российского военного руководства достигать поставленных целей, а также о росте точности и эффективности огневого поражения со стороны украинских подразделений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 681 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.