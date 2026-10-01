Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 1 октября: уничтожено 1 900 оккупантов и почти 1 300 БпЛА
Потери врага на 1 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 900 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 681-е сутки полномасштабной войны превысили 1,535 млн.
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Потери врага на 1 октября 2026 года
- личного состава — около 1 535 870 (+1 900);
- танков — 12 388;
- боевых бронированных машин — 25 464 (+1);
- артиллерийских систем — 50 555 (+36);
- РСЗО — 2 174 (+3);
- средств ПВО — 1 683 (+1);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288);
- крылатых ракет – 5 126 (+5);
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524);
- специальной техники – 4 774 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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