Потери врага на 1 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 681-е сутки полномасштабной войны превысили 1,535 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 1 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 535 870 (+1 900);
  • танков — 12 388;
  • боевых бронированных машин — 25 464 (+1);
  • артиллерийских систем — 50 555 (+36);
  • РСЗО — 2 174 (+3);
  • средств ПВО — 1 683 (+1);
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288);
  • крылатых ракет – 5 126 (+5);
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524);
  • специальной техники – 4 774 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Ночные взрывы в Киеве 1 октября: горели кафе и складское здание, пострадал мужчина
Атака на Київ 1 жовтня 2026

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.