Понад 46 тис. окупантів за вересень: втрати РФ сягнули максимуму у 2026 році
У вересні втрати особового складу російських окупаційних військ становили 46 230 осіб.
Про підсумки бойової роботи Сил оборони України за вересень повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у вересні встановили рекорд 2026 року
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
У вересні втрати особового складу російських загарбників досягли 46 230 осіб. Це найбільший місячний показник від початку 2026 року.
У Генштабі навели таку динаміку втрат російських військ протягом дев’яти місяців:
- січень — 31 710;
- лютий — 26 090;
- березень — 31 960;
- квітень — 32 980;
- травень — 33 760;
- червень — 39 290;
- липень — 42 860;
- серпень — 42 020;
- вересень — 46 230.
Порівняно із січнем, коли втрати російських військ становили 31 710 осіб, у вересні цей показник збільшився на 14 520 осіб, або на 45,8%.
У Генштабі заявили, що така динаміка свідчить про нездатність російського військового керівництва досягати поставлених цілей, а також про зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: 22 ОМБр