У вересні втрати особового складу російських окупаційних військ становили 46 230 осіб.

Про підсумки бойової роботи Сил оборони України за вересень повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у вересні встановили рекорд 2026 року

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

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У вересні втрати особового складу російських загарбників досягли 46 230 осіб. Це найбільший місячний показник від початку 2026 року.

У Генштабі навели таку динаміку втрат російських військ протягом дев’яти місяців:

січень — 31 710;

лютий — 26 090;

березень — 31 960;

квітень — 32 980;

травень — 33 760;

червень — 39 290;

липень — 42 860;

серпень — 42 020;

вересень — 46 230.

Порівняно із січнем, коли втрати російських військ становили 31 710 осіб, у вересні цей показник збільшився на 14 520 осіб, або на 45,8%.

У Генштабі заявили, що така динаміка свідчить про нездатність російського військового керівництва досягати поставлених цілей, а також про зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 22 ОМБр

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